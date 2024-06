Comment le lynx ibérique, espèce menacée depuis plus de 20 ans, est en voie d’être sauvé

Un lynx ibérique fait ses premiers pas après avoir été relâché dans la chaîne de montagnes de la Sierra de Arana, à 40 km de Grenade, à Iznalloz, le 20 février 2024.

Le lynx ibérique est passé du statut d’espèce menacée à celui d’espèce vulnérable, sur la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Un rétablissement « spectaculaire », pour l’organisation intergouvernementale consacrée à la conservation de la nature. C’est la deuxième fois que l’UICN améliore le statut du félin : en 2015, il avait été rétrogradé de « en danger critique d’extinction » à « en danger ».

Cette espèce, victime du braconnage, était proche de l’extinction avec seulement 94 spécimens en 2002, rappelle le quotidien espagnol El Pais. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à plus de 2 000 lynx, dont 648 adultes.

En 2023, 722 lynx sont nés dans la péninsule ibérique, un record. Un succès dû à l’augmentation de la population de lapins, sa nourriture préférée, à l’amélioration de l’habitat de forêts et maquis méditerranéens, à la réduction des décès dus à l’homme, à l’élevage en captivité et à la remise en liberté de spécimens. Aujourd’hui, la plupart des lynx ibériques se tropuvent dans le parc national de Doñana et dans les montagnes de la Sierra Morena, dans la région sud-ouest de l’Andalousie. En Espagne et au Portugal, « le lynx ibérique occupe aujourd’hui au moins 3 320 km2, contre 449 km2 en 2005 », se réjouit l’UICN.

Malgré des progrès impressionnants, les populations de lynx ibériques restent menacées par les fluctuations de la population de lapins, certaines maladies affectant les chats domestiques, le braconnage, les routes et le changement climatique.