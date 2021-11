Charlene de Monaco est de retour dans la Principauté après des mois d'absence

Monaco

Demeurée huit mois loin de la Principauté, la princesse Charlène est rentrée ce lundi matin à Monaco signale Nice Matin.

Après un vol de dix heures effectué de nuit en provenance d'Afrique du Sud, la princesse est arrivée à l'aube à l'aéroport de Nice avant de regagner la Principauté.

Sur le tarmac de l'héliport monégasque, le prince Albert II, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont accueilli leur épouse et maman avec un gigantesque bouquet de fleurs. Des retrouvailles fortes en émotion, car le couple et ses enfants n'avait plus été réuni, tous les quatre, depuis le mois d'aoû précise Nice Matin.

Une infection ORL, contractée sur place, l'avait contraint à demeurer en Afrique du Sud et à subir plusieurs interventions sous anesthésie générale,