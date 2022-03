Cérémonie des Oscars : les artistes Billie Eilish et Beyoncé se produiront sur scène dimanche soir

Les fans de Beyoncé et Billie Eilish vont pouvoir se réjouir en suivant la prochaine cérémonie des Oscars. Les deux artistes vont se produire le dimanche à l'occasion des Oscars.

Les deux artistes sont en lice dans la catégorie de la Meilleure chanson originale pour cette 94e édition des Oscars, aux côtés de Lin-Manuel Miranda et Diane Warren notamment.

Beyoncé a écrit la ballade Be Alive pour le film La Méthode Williams, consacré à l'ascension des championnes de tennis Serena et Venus Williams et dans lequel l'acteur Will Smith interprète leur père entraîneur.

Selon le magazine spécialisé Variety, la chanteuse pourrait interpréter en direct son titre depuis les terrains de tennis de Compton, quartier défavorisé de la banlieue de Los Angeles, où les soeurs Williams ont fait leurs débuts.

Billie Eilish et son frère Finneas joueront No Time To Die, le titre composé pour le dernier James Bond.

Si Billie Eilish, 20 ans, repart dimanche avec le trophée de la Meilleure chanson originale, elle deviendra la personne la plus jeune de l'histoire à l'emporter dans cette catégorie aux Oscars.

Les nommés pour l'Oscar 2022 de la Meilleure chanson originale sont :

- Be Alive du film La Méthode Williams (paroles et musique par Dixson et Beyoncé Knowles-Carter)

- No Time to Die du film Mourir peut attendre (paroles et musique par Billie Eilish et de Finneas O’Connell)

- Dos Origuitas du film Encanto La fantastique famille Madrigal (paroles et musique de Lin-Manuel Miranda)

- Down to Joy du film Belfast (paroles et musique de Van Morrison)

- Somehow You Do du film Four Good Days (paroles et musique de Diane Warren)