Britney Spears accuse son père Jamie d’avoir gaspillé sa fortune lors de la tutelle

Britney Spears accuse son père Jamie d’avoir gaspillé sa fortune personnelle lorsque la tutelle était encore active.

Libérée officiellement de la tutelle de son père, Britney Spears a l’intention de riposter judiciairement contre son père. La chanteuse accuse son père d’avoir dépensé des sommes pharaoniques lorsque la tutelle était encore active. Les avocats de Britney Spears ont porté plainte pour inconduite financière après que Jamie Spears ait demandé à sa fille de couvrir les coûts des frais juridiques importants qu'il a accumulés l'année dernière, selon la rédaction du Daily Mail.

La pop star affirme que son père a versé près de 6 millions de dollars de sa fortune à une société de sécurité qui aurait obtenu des enregistrements téléphoniques privés de la mère de Britney Spears, Lynne.

L’une des principales allégations faites par l’équipe juridique de Britney Spears contre son père suggère qu’il a payé la société Black Box Security pour surveiller le téléphone de la chanteuse pour retracer ses contacts avec des avocats et les médias, ainsi que pour l’enregistrer secrètement dans sa chambre.

Selon le New York Times, des documents judiciaires révélaient également que la société de sécurité avait pu obtenir des données GPS de personnes connues pour être proches de Britney Spears à des fins de surveillance.

Selon les documents judiciaires, Jamie Spears a dépensé 1,5 million de dollars de l'argent de sa fille pour entretenir une maison en Louisiane qui lui appartenait, avant de la vendre à lui-même.

Britney Spears menace également sa sœur Jamie Lynn de poursuites judiciaires si la jeune femme continue de mentionner Britney lors de la tournée promotionnelle de ses mémoires.

L’avocat de Jamie, Alex Weingarten, a fait valoir que les frais juridiques de son client devraient être payés par la succession de Britney, car Jamie n’avait commis aucun acte répréhensible.

Mais Mathew Rosengart, qui défend Britney Spears, a contesté cette réclamation dans des documents judiciaires déposés cette semaine, appelant le tribunal à rejeter les demandes de Jamie à la lumière des allégations d’inconduite portées contre lui.

La tutelle de Britney a été établie en 2008 après ses problèmes de santé mentale très médiatisés et a été divisée en deux parties – l’une pour sa succession et ses affaires financières, et l’autre pour sa vie personnelle. Jamie Spears a été chargé des deux parties de la tutelle et a exercé un contrôle extrême sur la vie et les fonds de sa fille.

Britney Spears a pu être libérée de sa tutelle l'année dernière après une longue bataille judiciaire. Sa vie a été largement contrôlée par son père Jamie pendant plus de treize ans.