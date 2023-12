Bourges, capitale européenne de la culture 2028

Le maire de Bourges, Yann Galut.

Bourges a été nommé mercredi capitale européenne de la culture 2028, face à Montpellier, Rouen et Clermont-Ferrand.

Après Lille en 2004 et Marseille en 2013, Bourges sera la capitale européenne de la culture en 2028. La ville l'a emporté mercredi soir face à Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen. Toutes ont reçu la visite d'un jury indépendant la semaine précédente. C'est donc Bourges, "le petit poucet", dit son maire, qui gagne avec un projet alternatif et bas carbone. L'annonce a été faite mercredi soir au ministère de la Culture, à Paris.