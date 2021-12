Angèle a dévoilé les nouveaux titres de son album "Nonante-cinq" sur YouTube à l'occasion de son anniversaire et après avoir été touchée par la Covid-19.

La chanteuse Angèle a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la sortie anticipée de son nouvel album « Nonante-Cinq » :

« Vous le savez peut-être, je sors d'une semaine de Covid et j'aurai 26 ans demain. (…) Je réalise depuis mon isolement combien cette année de mes 25 ans a été particulière... et combien je ne me voyais pas fêter ce moment seule, en mangeant un gâteau (dont je ne sentirais pas le goût de toute façon), sans marquer le coup (...) J'ai décidé que Nonante-Cinq soit déjà dispo sur toutes les plateformes dès minuit une semaine avant sa sortie officielle !! Eh ouais je m'auto-leak en gros... ».

« Nonante-Cinq » est le deuxième album d'Angèle après son premier opus « Brol », sorti en octobre 2018.

Ce vendredi 3 décembre à midi, Angèle a dévoilé sur YouTube le clip d'une chanson enregistrée en duo avec le rappeur Damso, « Démons ». Une version audio de la chanson « Solo » a également été partagée sur la plateforme.

Le 21 octobre dernier, Angèle avait partagé le clip d'un premier extrait de son disque, « Bruxelles je t'aime ».

Jeudi soir, Angèle a célébré la sortie anticipée de « Nonante-Cinq » dans une vidéo sur Instagram avec plusieurs artistes.

Les titres du tout nouvel album d'Angèle, Nonante-cinq, ont donc été dévoilés sur YouTube par l'artiste, vous pouvez les retrouver en cliquant ICI.

Après Angèle, la sortie du nouvel album d’un autre artiste belge, Stromae, est également attendue avec beaucoup d’impatience par les mélomanes.