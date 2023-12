Affaire Gérard Depardieu : Sophie Marceau estime « qu’on l’accuse de ce pour quoi on l’a encensé »

Sophie Marceau s'est exprimée dans les médias sur la polémique liée à Gérard Depardieu.

Alors que Gérard Depardieu est la cible de critiques depuis ses propos dévoilés dans le cadre de l’émission « Complément d’enquête ». Sophie Marceau a récemment été questionnée sur l’affaire Depardieu dans les colonnes de Paris Match et du Parisien.

Les accusations d’agressions sexuelles envers Gérard Depardieu agitent le monde de la culture, notamment depuis la signature d’une tribune soutenant Gérard Depardieu, signée par une cinquantaine de personnalités.

Sophie Marceau a donc maintenu sa position sur la « vulgarité et la provocation » de Gérard Depardieu.

Sophie Marceau avait déjà dénoncé les comportements de Gérard Depardieu par le passé, notamment en 1985, à la suite du tournage du film « Police » dans lequel elle joue aux côtés de l’acteur :

« Il n’a jamais osé me toucher devant l’équipe, sinon il aurait reçu mon poing dans la gueule. Mais avec les pauvres habilleuses… », avait-elle confié auprès de la rédaction du Monde en juillet.

« J’ai dit publiquement à l’époque que je ne supportais pas son attitude, grossière et très déplacée. Aujourd’hui, on l’accuse de ce pour quoi on l’a encensé », a-t-elle confié dans Paris Match.

Sophie Marceau refuse néanmoins de témoigner contre l’acteur :

« Je ne vais pas lui tendre la perche ni l’enterrer. On m’a tellement demandé d’aller témoigner contre lui partout. Je ne l’ai évidemment pas fait ».

Depuis 2020, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol après la plainte de la comédienne Charlotte Arnould. L’écrivaine espagnole Ruth Baza a aussi déposé plainte contre l’acteur pour un viol remontant à 1995.

L’acteur a reçu le soutien de ses proches, dont sa fille Julie Depardieu, et du président de la République Emmanuel Macron lors de son interview par les équipes de l’émission C à vous mais aussi d’une cinquantaine de personnalités du monde la culture, qui ont appelé via une tribune publiée dans Le Figaro, à stopper les attaques envers « le dernier monstre sacré » du cinéma français. Suite à la publication de cette tribune, plusieurs personnalités et associations ont dénoncé ces prises de position en faveur de l’acteur.