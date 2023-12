Affaire Gérard Depardieu : Angèle, Louane, Clara Morgane, Corinne Masiero, Médine… 600 artistes signent une « contre-tribune »

600 artistes ont signé une contre-tribune pour dénoncer le comportement de Gérard Depardieu et pour briser la loi du silence.

Après la publication d’une tribune controversée dans les colonnes du Figaro en soutien à l’acteur accusé de viols et d’agressions sexuelles, plus de 600 artistes ont signé une « contre-tribune » publiée vendredi par le collectif de gauche Cerveaux non disponibles, sur un blog hébergé sur le site de Mediapart.

Selon les 600 signataires de cette nouvelle tribune, « il est du devoir de chacun de refuser la banalisation de propos et d’actes tels que ceux de Gérard Depardieu ». Ces personnalités ont décidé de co-signer ce texte pour dénoncer l’attitude du monstre sacré du cinéma français et pour « briser la loi du silence ».

Parmi les signataires de cette nouvelle tribune à charge contre Gérard Depardieu, on retrouve de nombreuses stars de la chanson : Angèle, Louane, Pomme, Médine, Gauvain Sers, Élodie Frégé, Imany, Suzanne, Vitalic. Des artistes du monde du cinéma ont également signé ce texte comme Judith Chemla, Corinne Masiero, Clotilde Hesme ou bien encore Clara Morgane.

Ces 600 signataires critiquent les 56 personnalités qui ont signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Les 600 personnalités dénoncent « un monde qui s’écroule », ne représentant qu’une « petite partie du monde de la culture ».

Les 600 artistes ont aussi décidé de réagir aux propos d’Emmanuel Macron qui a soutenu Gérard Depardieu lors d’une interview sur France 5 le 20 décembre.

Selon eux, la tribune de soutien à Gérard Depardieu publiée dans « Le Figaro » et la défense de Macron sont autant de « crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est l’illustration sinistre et parfaite du monde d’avant qui refuse que les choses changent ».

Ils insistent sur l’importance de la mission de la justice et ont indiqué qu’ils se tenaient aux côtés des victimes :

« Que la justice fasse son travail. Mais nous devons également faire le nôtre. Celui de soutenir les victimes et de ne pas laisser tranquilles des agresseurs, des violeurs, des oppresseurs. Qu’ils ne puissent plus penser qu’ils peuvent agir en toute impunité, et parfois même en étant récompensés et glorifiés. Impossible de faire comme si de rien n’était, en attendant que la justice fasse son travail. Nous ne pouvons pas rester muet.te.s ! Brisons la loi du silence, contre le silence complice, brisons l’écho de l’impunité ».