Amazon

Amazon écrase la concurrence pour les fêtes de fin d'année. Plus d'un Français sur deux (53%) se rendra sur la plateforme américaine pour réaliser ses achats de Noël, selon un sondage OpinionWay pour la société Bonial publié ce lundi, indique Le Figaro.

Sans surprise, ce sont les jeunes qui plébisciteront Amazon pour leurs achats de Noël. Parmi les 18-24 ans, six personnes sur dix (61%) surferont sur la plateforme (contre 45% des 65 ans et plus).

De leur côté, les consommateurs faisant leurs courses chez Fnac Darty sont en moyenne plus aisés (30% ont un revenu de plus de 2000 euros par mois, 12% moins) et issus des catégories supérieures (31% sont CSP+, 19% CSP-).

Enquête réalisée par OpinionWay pour Bonial, auprès d'un échantillon de 1027 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 3 au 4 novembre 2021.