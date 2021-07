A Cannes, le public sans masque suscite l'indignation

Le port du masque n'était pas toujours respecté au sein du Palais des festivals.

Une vidéo tournée dans la salle du Palais des festivals montre une assistance très nombreuse et peu (voire pas du tout masquée). Alors qu'une quatrième vague menace et que la propagation du variant Delta inquiète, les images suscitent l'indignation.

Selon les journalistes présents sur place, les gestes barrières ont été laissés de côté dès la montée des marches, des scènes d'embrassades ont notamment été observées.

Le 5 juillet, le délégué général du festival Thierry Frémaux avait pourtant déclaré : "On ne veut pas non plus passer pour des privilégiés. Le glamour ne justifie pas que nous soyons plus légers face à l’épidémie." Selon l'ARS, des médiateurs sont déployés à Cannes pour "rappeler les mesures barrière, répondre à toutes les questions concernant le Covid, tester au moyen de tests antigéniques et promouvoir la vaccination".

La région PACA fait partie des trois régions où le variant Delta est majoritaire.