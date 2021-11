230 km/h : Un britannique bat le record du monde de vitesse en tondeuse à gazon

Tony a 57 ans, il est anglais et il est à la retraite. Et depuis quelques années, il a un rêve : construire la tondeuse à gazon la plus rapide du monde et il a mis les grands moyens pour y arriver. Au total il aura investi plus de 35 000 euros pour construire son puissant engin. Ce véhicule qui ressemble à un kart sous stéroïdes est propulsé par un moteur de moto SUzuki de 1300 cm3 et une suspension avant de voiture.

Depuis 2019, il candidatait pour établir ce record et c'est désomais une réalité. Son drôle d'engin est devenu la tondeuse à gaazon la plus rapide de l'histoire en ayant atteint 230 km/h sur l'aérodrome de'Elvington près de York.

À la fin, ce père marié de quatre enfants a déclaré que ce record a nécessité de nombreux efforts durant deux ans et que sa femme ne l'a pas dérangé... Il déclare même que cela lui donnait une occupation extérieure du foyer et qu'il va devoir trouver autre chose à faire maintenant. On lui conseille de construire le tracteur le plus rapide au monde pour rester dans l'esprit.

