Vietnam : la plus grande grotte du monde menacée par le tourisme

La grotte de Son Doong, située au Vietnam, est la plus grande du monde : elle s’élève par endroits à 200 mètres de haut. Depuis huit ans, elle est ouverte aux touristes, mais en petit comité : pas plus de dix personnes à la fois. Mais les experts s'inquiètent du développement du tourisme dans la région, qui pourrait menacer le site. Si un projet de téléphérique vers Son Doong a été abandonné, les autorités réfléchissent à en construire un pour transporter les touristes vers une grotte située à 3,5 kilomètres de là. Cela provoquera “un changement radical dans la nature des offres touristiques proposées (...) et aura certainement des impacts irréversibles sur l’environnement en grande partie vierge” du site, averti l’UNESCO.