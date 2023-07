Crédits Photo: Sergei Supinsky/AFP

La guerre en Ukraine, photo d'illustration AFP

La guerre en Ukraine va-t-elle se “répandre” jusqu’en Pologne ? Jusqu’à présent, le conflit n’est pas sorti des frontières du panier de l’Europe. Mais la situation pourrait être en passe de drastiquement évoluer, fait savoir Euronews sur son site : des mercenaires du groupe Wagner, basés au Bélarus, sont désormais stationnés à proximité de la frontière polonaise. De quoi inquiéter considérablement les autorités de Varsovie. D’autant plus que les hommes de Wagner ont choisi avec soin l’endroit où s’installer !

Comme l’expliquent nos confrères, les mercenaires campent aujourd’hui à proximité de la “Brèche de Suwalki”. Il s’agit, ni plus ni moins, du “talon d’Achille de l’OTAN”. Et pour cause : c’est là le chemin le plus court (qui longe, rappelons-le, la frontière entre la Pologne et la Lituanie) entre le Bélarus et Kaliningrad, une région russe. Toute invasion russe de la brèche permettrait au Kremlin de couper les pays Baltes de l’Alliance transatlantique, insiste le média européen.

"Il s'agit certainement d'un pas vers une attaque hybride sur le territoire polonais. Ils seront probablement déguisés en garde-frontières bélarusses et aideront les immigrants illégaux à entrer en Pologne afin de déstabiliser le pays", s’est inquiété Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais.

En tout et pour tout, un peu plus d’une centaine d’hommes sont mobilisés à proximité de la brèche. Pour autant, le groupe Wagner a déployé 1 200 hommes au Bélarus d’après des estimations polonaises antérieures. Les services Ukrainiens, eux, tablent sur 5000.