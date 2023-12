VIDÉO - Terrorisme : 304 personnes soupçonnées d’avoir des liens avec l’Etat Islamique arrêtées en Turquie

Crédits Photo: GIUSEPPE CACACE / AFP

Le drapeau de l'EI, photo d'illustration AFP

L’opération a été baptisée “Heroes-34”. Elle a été menée en simultanée dans tout le pays, affirmait le ministère truc de l’Intérieur, ce vendredi 22 décembre 2023. Visant à limiter l’influence de l’Etat Islamique, aussi appelé EI ou Daesh, Heroes-34 a permis d’arrêter 304 personnes, soupçonnées d’entretenir des liens avec l’organisation terroriste, informe Euronews sur son site. Depuis l’explosion d’une bombe près des bâtiments gouvernementaux à Ankara, le 1er octobre 2023 (un évènement revendiqué par les militants du PKK), les autorités ont considérablement intensifié leur action contre le terrorisme, fut-il en provenance des Kurdes ou de l’EI.

L’opération Heroes-34 couvrait l’intégralité des 32 provinces que compte la Turquie. Cependant, la majorité des suspects ont été appréhendés et interpellés à proximité des trois plus grandes villes de la nation que sont Ankara, Istanbul et Izmir.

Pour rappel, l’Etat Islamique est l’organisation à l’origine des attentats contre la France survenus en 2015. Ceux-ci comprennent les attaques du 13 novembre, contre le Bataclan, mais aussi l’attaque de l’Hyper Casher. L’EI a aussi revendiqué l’attentat mené contre Charlie Hebdo, de même qu’Al-Qaïda dans la péninsule Arabique.