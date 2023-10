Crédits Photo: JACK GUEZ/AFP

Un Israélien donne de son sang à Tel-Aviv après les assauts du 7 octobre 2023, JACK GUEZ pour l'AFP

Le samedi 7 octobre 2023, Israël a été frappé par le Hamas. Des milliers de roquettes ont été tirées et et plusieurs civils ont été pris en otage. Depuis le début de ce conflit, les autorités recensent de nombreux morts et plus encore de blessés.

“La guerre sera longue et difficile”, a déclaré le gouvernement Netanyahou après l’attaque menée par le Hamas sur le sol israélien. En tout et pour tout, ainsi que l’expliquait récemment Atlantico, plus de 5 000 roquettes (dont un certain nombre a été intercepté par le bouclier anti-missile israélien) ont été tirées contre l’Etat d’Israël et des soldats infiltrés sur son territoire ont eu l’opportunité de prendre plusieurs civils en otage. Depuis, l’objectif est clair, indique Euronews sur son site : il s’agit désormais de s’assurer que le Hamas, ainsi que le Jihad islamique de façon générale, n’aura plus jamais la capacité ou le désir d’organiser un pareil assaut.

C’est pourquoi les forces israéliennes ont répondu par des frappes aériennes à Gaza, tâchant de détruire les centres de commandement du Hamas. Des unités au sol ont aussi été envoyées sur une vingtaine de sites, à fait savoir l’Etat d’Israël, dont l’artillerie frappait le sud du Liban ce dimanche 8 octobre dans la matinée, en réponse à un tir émanant de cette zone géographique.

Les combats ont fait, après un jour de conflits, de nombreux morts et plus encore de blessés poursuivent nos confrères sur leur site. Ainsi, d’après l’armée israélienne, 26 soldats sont tombés… auxquels il faut ajouter 250 civils et près de 1 600 blessés du seul côté israélien. Le Hamas parle, pour sa part, de 310 Palestiniens tués et évoque environ 2 000 blessés. C’est, indiquent encore nos confrères, l’escalade la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien en plusieurs décennies.