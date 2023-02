Vidéo : Édouard Philippe lève le voile sur son alopécie

« Cela n’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave ». Avant tout, Édouard Philippe a tenu à se montrer rassurant. Jeudi sur BFMTV, l’ex-Premier ministre, presque sans sourcils et la barbe définitivement blanche, est revenu en longueur sur son alopécie, une maladie auto-immune qui affecte le système pileux.

« Voilà ce qui arrive : j’ai perdu mes sourcils, et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche, elle tombe un peu, les cheveux aussi. La moustache est partie, je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m’étonnerait », a décrit le maire du Havre.

Ce qui n’empêche pas l’ancien Premier ministre de s’estimer chanceux : « C’est utile de dire qu’une alopécie, c’est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux. J’en souffre à 52 ans. (…) Un adolescent, une adolescente frappée d’alopécie à 15 ans, c’est une tout autre histoire. Moi, j’ai de la chance ».

Se pose évidemment la question d’un éventuel handicap pour sa carrière politique. « Il y a beaucoup de gens de bonne foi qui me regardent, qui voient ça, qui se posent des questions. (…) Je pense que les Français peuvent être curieux de ce qui arrive, interrogatifs, mais je ne compte pas passer mon temps à parler de ça non plus. (…) Vous trouverez toujours des gens un peu misérables pour expliquer que derrière ça, il y doit y avoir quelque chose d’un peu plus sérieux. C’est la vie », a réagi Édouard Philippe.

Comment expliquer le développement d’une telle maladie ? Les médecins évoquent majoritairement le stress. « Peut-être, répond Édouard Philippe. Je vous confirme que j’ai une vie stressante. Évidemment que vous êtes stressé quand vous exercez des responsabilités. » Et le maire du Havre de relativiser : « C’est une histoire de poils, après tout. »