Victoires de la musique : Angèle et Stromae raflent la moitié des récompenses

Lors de la 38ème édition des Victoires de la musique, qui s'est tenue le vendredi 11 février, Orelsan a remporté trois prix et s'est imposé comme grand vainqueur. Mais la soirée a été marquée par une dominante belge, avec Stromae et Angèle remportant presque la moitié des prix. Stromae a reçu la Victoire pour le "meilleur album" ainsi que celle du "meilleur artiste masculin". Quant à Angèle, elle a été couronnée "artiste féminine" et a remporté la Victoire pour "l'album le plus streamé d'une artiste".

Le moment le plus émouvant de la cérémonie a été la remise de la Victoire d'honneur à Serge Lama, qui a annoncé récemment la fin de sa carrière à l'âge de 80 ans. Cependant, la soirée a également été marquée par le triomphe d'Orelsan, qui a remporté trois prix, portant son total à 12 depuis le début de sa carrière et dépassant ainsi Johnny Hallyday et Alain Souchon.