Une nouvelle mobilisation contre les projets de méga-bassines doit débuter aujourd'hui dans les Deux-Sèvres

Crédits Photo: BFM

Convoi de l'eau

A l’initiative de plusieurs associations comme les Soulèvement de la Terre, la Confédération Paysanne et le collectif « Bassines Non Merci » un "convoi de l'eau" se réunit sur la commune de Lezay, dans les Deux-Sèvres. Le lieu est situé à moins de 5 kilomètres de Sainte-Soline, la préfecture a interdit toute manifestation sur le site controversé suite aux précédents évènements. Le but des organisateurs, réunir des manifestants appelés à « se mettre en route à vélos ou en tracteurs » le 18 août depuis Lezay pour rejoindre Paris.

600 personnes à vélo et une vingtaine de tracteurs sont attendus pour ce convoi d'après BFM. Le rassemblement se veut festif et familial selon les organisateurs. La première étape, aujourd'hui couvrira 25 kilomètres jusqu'à Jazeneuil, dans la Vienne. L'objectif est, à terme, de rejoindre le Ministère de la transition écologique à Paris.