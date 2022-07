Uber Files : "J'en suis fier" assume Emmanuel Macron

« Moi je suis extrêmement fier (…), il est très difficile de créer des emplois sans entreprises ni entrepreneurs », a renchéri le chef de l’État. « Je le referai demain et après-demain », a-t-il insisté après une visite du site de l’entreprise STMicroelectronics près de Grenoble.

« J’ai fait venir des entreprises, j’ai aidé des entrepreneurs français, j’ai surtout aidé des jeunes, à qui on n’offrait pas d’emplois, qui venaient de quartiers difficiles, qui n’avaient pas d’opportunités de job à en trouver pour la première fois de leur vie, et pour des milliers d’entre eux », assure Emmanuel Macron.

« Ensuite (…), nous avons régulé ces emplois, en fermant, en verrouillant au niveau français et européen. (…) Quand je suis devenu président, on a régulé le secteur sans aucune complaisance. On est le premier pays qui a régulé les plates-formes et ensuite on l’a poussé au niveau européen », a-t-il poursuivi devant quelques journalistes.