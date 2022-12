Twitter va interdire à ses utilisateurs de promouvoir des réseaux sociaux concurrents

Crédits Photo: Pixabay

Les utilisateurs de Twitter ne pourront plus promouvoir les autres réseaux sociaux.

Une mesure de plus pour Elon Musk. "Twitter n'autorise plus la promotion gratuite de certains réseaux sociaux sur Twitter", a annoncé la plateforme dimanche. Sept plateformes sont concernées : Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr. Ainsi que "des agrégateurs de liens vers des réseaux sociaux comme linktr.ee, lnk.bio", est-il précisé. Il n'est donc plus autorisé de tweeter : "Merci de me suivre @Identifiant sur Instagram".

Mettre en avant sa dernière photo Instagram, ou une publication Facebook, expose ainsi l'utilisateur de Twitter à une suspension de son compte. La sanction est la même s'il mentionne l'un de ses autres comptes dans sa biographie ou dans son nom, avertit le réseau. "Si des violations à la règle restent un acte isolé ou une première infraction, nous pourrons prendre un certain nombre de mesures allant de la suppression d'un ou plusieurs tweets jusqu'au verrouillage temporaire de compte(s)", détaille Twitter. Mais les contrevenants sont prévenus : "Toute récidive entraînera une suspension permanente".

