Thomas Pesquet et ses coéquipiers sont bien arrivés à bord de l'ISS

Après environ 24 heures de voyage au sein de la capsule Crew Dragon, Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers, les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Hoshide, sont arrivés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ce samedi 24 avril. Leur capsule s’est arrimée sans encombre au module Harmony de la Station spatiale vers 11h10 et, après environ deux heures de préparation - notamment pour équilibrer les pressions entre l'intérieur de la base et l'habitacle de la capsule - le sas a pu être ouvert. Les quatre astronautes ont été accueillis au sein de l'ISS par les astronautes déjà sur place. Ils seront désormais onze à bord de l'ISS, un nombre elevé assez rare.