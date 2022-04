Seul sur mars, Gravity… Thomas Pesquet commente le réalisme (ou pas) des films sur l'espace

Crédits Photo: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Thomas Pesquet

Thomas Pesquet,aujourd'hui l'astronaute européen le plus expérimenté (avec près de 400 jours dans l'espace et six sorties extra-véhiculaires pour une durée totale de près de 40h) s'est prêté, pour GQ, à l'analyse de scènes sur l'espace, des films Seul sur Mars, Gravity, Ad Astra ou First Man. Exploration spatiale, jargon, danger de la pollution dans l’espace, profils d’astronautes... Le Normand nous plonge dans son quotidien à travers ces extraits de films.