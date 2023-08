Crédits Photo: RAYMOND ROIG AFP

Pyrénées-Orientales : 500 hectares partis en fumée lors d'une nuit d'horreur

Un important incendie s'est déclaré dans les Pyrénées-Orientales, entre les communes de Saint-André et Argelès-sur-Mer. Le feu s'est propagé rapidement, menaçant également le village de Sorède. Les flammes ont parcouru plus de 500 hectares. Plus de 650 pompiers et huit avions Canadairs ont été mobilisés pour combattre l'incendie, qui a été poussé par un vent chaud et sec. Environ 3 000 personnes ont été évacuées. Les habitants ont tenté de protéger leurs maisons en arrosant les murs et les haies, tandis que les pompiers luttaient pour contenir les flammes. Une vingtaine de pompiers ont été blessés pendant l'intervention. L'incendie a finalement été maîtrisé vers 3 heures du matin. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est prévu sur les lieux pour évaluer la situation.

