Opération Wuambushu à Mayotte : "Il faut réussir sinon la population prendra les armes", selon la députée Estelle Youssouffa

La députée Estelle Youssouffa a évoqué la situation à Mayotte lors d'un entretien accordé à Sud Radio.

La situation politique et l'avancée de l'opération Wuambushu à Mayotte étaient au cœur de l’interview politique de Sud Radio ce vendredi 28 avril. La députée LIOT de Mayotte, Estelle Youssouffa, a répondu aux questions de Benjamin Glaise.

Interrogée sur le lancement de l’opération Wuambushu à Mayotte, Estelle Youssouffa refuse de parler de fiasco :

"Je voudrais qu’on comprenne : tous les soirs depuis le début de l’opération Wuambushu, vous voyez sur vos écrans des combats entre les forces de l’ordre et les bandes. C’est notre quotidien à Mayotte. Donc laisser penser que c’est Wuambushu qui déclenche les violences c’est mensonger. De plus, quand c’est une opération de lutte contre l’insalubrité et une opération de maintien de l’ordre, voir la violence qui est déclenchée, ça vous laisse comprendre la gravité du problème. Ça n’est absolument pas en une semaine que ça va se régler. Nous à Mayotte on en est parfaitement conscient. Ce que je demande, c'est aux forces de l’ordre de tenir bon. Mais aussi à nous, Mahorais, de tenir bon aussi. C’est extrêmement dur pour les forces de l’ordre parce qu’elles affrontent des jeunes qui sont très habiles, très mobiles et très violents. Il faut sortir de l’angélisme".

Selon la députée Estelle Youssouffa, "on est sur la bascule, on est condamnés à réussir l’opération Wuambushu sinon c’est la population qui prendra les armes. (…) Il faut que les autorités reprennent le contrôle de l’île et de la situation. C’est parce que nous avons foi dans l’ordre républicain que cette opération doit réussir. Je le redis, nous sommes condamnés à réussir non seulement pour Mayotte mais aussi parce que le monde entier nous regarde. Les Russes et les Chinois sont en embuscade. Le reste de l’Europe aussi. La position de la France sur les migrations ne vaudra plus rien si nous n’arrivons pas à rétablir l’ordre sur une petite île de 375 km²".

La députée LIOT s’est aussi exprimée sur la situation délicate avec les Comores :

"À Mayotte, plus de la moitié des habitants sont de nationalité étrangère et en grande majorité Comoriens. Le gouverneur a encouragé sa population à prendre des bateaux pour aller envahir Mayotte. Le président a par ailleurs refusé de reprendre les ressortissants. Je voudrais rappeler que les Comores ont signé un accord avec Paris et ont reçu 150 millions d’euros pour lutter contre l’immigration clandestine et reprendre leurs ressortissants avec des laisser-passer. Sur la question de l’imbroglio des droits des étrangers, évidemment Mayotte est un laboratoire. Nous, à Mayotte, on voit les incohérences du droit".

