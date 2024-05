Nouvelle offensive russe en Ukraine : Moscou change de tactique, et cela inquiète beaucoup Kiev

Crédits Photo: SERGEY BOBOK / AFP

Des pompiers tentent de contenir l'incendie à Kharkiv, engendré par les combats - SERGEY BOBOK / AFP

Pour assurer la défense de Kharkiv, une région du nord-est de l’Ukraine, Kiev a dû envoyer des renforts sur place. Force est de constater que Moscou change son fusil d’épaule, observe Euronews sur son site d’information… et c’est bien ce qui inquiète en Ukraine. Celle-ci affirme d’ailleurs que l’armée russe cherche désormais à “percer ses lignes de défenses”, en raison de l’offensive terrestres menée sur place. Parmi les villes visées figure notamment Vovchansk, construite à moins de 5 kilomètres de la frontière russe et qui a été bombardée dans la nuit du 10 mai selon le gouverneur régional de Karkiv, Olen Syniehubov. Elle comptait environ 20 000 habitants avant le début du conflit.

Ce qui inquiète tant, à Kiev, c’est moins le seul usage de pièces d’artillerie, de roquettes, de mortiers ou de chars : c’est la volonté russe de forcer à l’Ukraine à remobiliser ses troupes sur différents fronts et à la forcer à prêter le flanc ailleurs à d’autres assauts. De plus, de tels assauts russes risquent d’engendrer des coupures sur les principales voies d’approvisionnements dans la région et pourraient donc isoler Kharkiv du reste du pays. Elle n’avait pas été attaquée depuis l'automne 2022 et, à l’époque, les troupes russes avaient quitté la quasi-totalité de la région.

Pour rappel, la région de Kharkiv compte environ 1,1 million d’habitants au total. Elle est située à 30 kilomètres environ, au sud de la frontière russo-ukrainienne. A Vovchansk, le bilan provisoire s’élève à un mort au moins et cinq blessés pour environ 3 000 personnes évacuées.