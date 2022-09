Mort d’Elizabeth II : la Première ministre britannique Liz Truss a rendu hommage à la reine d’Angleterre

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR / Euronews

Liz Truss a rendu hommage à Elizabeth II jeudi soir, après l'annonce de sa mort à l'âge de 96 ans.

Liz Truss qui vient d’être nommée il y a quelques jours au poste de Première Ministre au Royaume-Uni s'est adressée à la nation jeudi soir depuis le 10 Downing Street, peu après l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II, selon des informations d’Euronews :

« Nous sommes tous dévastés par les nouvelles que nous venons d'entendre de Balmoral. Le décès de Sa Majesté la Reine est un énorme choc pour la nation et le monde entier. La reine Elizabeth II était le rocher sur lequel le Royaume-Uni moderne s'est construit. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. Le Royaume-Uni est le grand pays qu'il est aujourd'hui grâce à elle. Elle est montée sur le trône juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est faite la championne du développement du Commonwealth, devenu d'un petit groupe de sept pays une famille de 56 nations couvrant tous les continents du monde. Nous sommes aujourd'hui une nation moderne, prospère et dynamique. Contre vents et marées, la reine Elizabeth II nous a apporté la stabilité et la force dont nous avions besoin ».

Selon Liz Truss, Elizabeth II « était l'esprit même du Royaume-Uni et cet esprit perdurera. (…) Sa vie de service s'est étendue au-delà de la plupart de nos souvenirs. En retour, elle a été aimée et admirée par les citoyens du Royaume-Uni et du monde entier. Elle a été une source d'inspiration personnelle pour moi et pour de nombreux Britanniques. Son dévouement est un exemple pour nous tous. Au début de cette semaine, à 96 ans, elle est restée déterminée à remplir ses fonctions en me nommant comme son 15e Premier ministre. Tout au long de sa vie, elle a visité plus de 100 pays et a touché des millions de personnes à travers le monde. Dans les jours difficiles à venir, nous nous réunirons avec nos amis à travers le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde pour célébrer son extraordinaire vie de service. C'est un jour de grande perte, mais la Reine Elizabeth II laisse un grand héritage. Aujourd'hui, la Couronne passe comme elle l'a fait pendant plus de mille ans à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État: Sa Majesté le Roi Charles III ».