Crédits Photo: Capture d'écran DR / Youtube

Michelle Yeoh et Jean Todt se sont mariés à Genève.

Après vingt ans de relation, Michelle Yeoh et Jean Todt se sont mariés en cette fin juillet.

Fiancés depuis 2004, l’actrice Michelle Yeoh et l’ancien pilote français Jean Todt, se sont mariés. Le mariage a eu lieu à Genève, en Suisse.

« Nous nous sommes rencontrés à Shanghaï, le 4 juin 2004. Le 26 juillet 2004, JT a proposé à MY de l'épouser et elle a dit OUI ! Aujourd'hui, après 6.992 jours, le 27 juillet 2023 à Genève, entourés d'une famille et d'amis aimants, nous sommes si heureux de célébrer ensemble ce moment spécial ! », était indiqué sur le faire-part pris en photo par Felipe Massa.

Jean Todt, récemment retraité de la présidence de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), avait rencontré Michelle Yeoh lorsqu'il était encore directeur de l'écurie Ferrari, en 2004.