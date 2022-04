Macron, Le Pen ou l’abstention ? Découvrez les consignes de vote des candidats éliminés au 1er tour

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au second tour de l'élection présidentielle. La plupart des 10 candidats éliminés ont donné des consignes de vote

Après l’annonce des résultats du premier tour ce dimanche, la plupart des candidats éliminés ont fait part de leur intention pour le second tour, dimanche 24 avril.

Ceux qui appellent à voter pour Emmanuel Macron

Anne Hidalgo, (1,8%) première à s'exprimer, a appelé « avec gravité à voter contre l’extrême droite de Marine Le Pen en utilisant le bulletin de vote Emmanuel Macron ».

Même son de cloche pour Yannick Jadot, (4,4%) qui a dit vouloir « faire barrage à l’extrême droite en déposant dans l’urne un bulletin Emmanuel Macron ».

Valérie Pécresse (5,0%) a déclaré qu’elle voterait « en conscience » pour le président sortant au second tour.

Jean-Luc Mélenchon, (20,2%) a appelé les Français à « ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen », tout comme Fabien Roussel : « Dimanche prochain, je ferai le choix de la responsabilité, je ne permettrais jamais qu'un projet raciste et xénophobe accède aux responsabilités en France. Je fais ce choix et je sais qu'il est de plus en plus difficile de le dire ».

Enfin, Philippe Poutou, (0,8%) annonce que « pas une voix ne doit aller à l’extrême droite ».

Ceux qui appellent à voter pour Marine Le Pen

Eric Zemmour, (7,1%) malgré des « désaccords » avec Marine Le Pen, a clairement appelé à voter pour la candidate du Rassemblement National. « Je ne me tromperai pas d’adversaire. C'est la raison pour laquelle, j’appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen », a-t-il annoncé.

Nicolas Dupont-Aignan (2,1%) a également appelé « les Français à tout faire pour faire barrage à Macron ». « C'est pourquoi je voterai Marine Le Pen », a-t-il ajouté sur Twitter.

Ceux qui ne donnent pas de consigne de vote

Nathalie Arthaud (0,6%) ainsi que Jean Lassalle (3,1%) n'ont pas donné de consigne de vote à leurs électeurs.