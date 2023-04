Le navire humanitaire Ocean Viking a débarqué 29 migrants en Italie

Les arrivées de migrants se poursuivent en Italie, malgré l'opposition vocale récurrente du gouvernement de Giorgia Meloni. Ce week-end, le navire-ambulance de SOS Méditerranée a pu débarquer 29 rescapés qu'il avait secouru après une détresse en mer de cinq jour, et alors que leur petite embarcation coulait au large de Malte. Vingt heures après l'émission du signal de détresse via Alarm Phone, une ligne téléphonique pour réfugiés en détresse gérée par une ONG, l'Ocean Viking est arrivé à temps pour sauver les migrants. Ils ont finalement pu débarquer au port de Bari, dans le Sud du pays tandis que 69 autres personnes sont attendus mardi au port de Ravenne à bord du navire Humanity 1. Les migrants sont originaires en majorité du Bangladesh et du Soudan. Deux d'entre eux, mineurs, ont fuit les combats, dus au conflit entre généraux, qui font rage dans le pays depuis une semaine.

L'ONG SOS Méditerranée dénonce par ailleurs l'inaction des autorités alors qu'un hélicoptère maltais et un patrouiller italien étaient présents autour de l'embarcation, sans agir pour aider les naufragés. Les travailleurs humanitaires ont souligné la décision italienne de les faire débarquer dans le port de Bari, situé à deux jours de navigation, et ont analysé la politique du gouvernement italien comme ayant pour but "d'entraver l'assistance aux personnes en détresse". Dans un contexte où plus de 35 000 personnes sont arrivés dans le pays depuis le début de l'année, c'est à dire quatre fois plus qu'à la même période il y a deux ans, Rome a décrété l'état d'urgence. D'une durée de six mois, il fournira cinq millions d'euros aux régions les plus touchées par la crise migratoire.