La Pologne va investir 2,3 milliards d'euros pour renforcer sa frontière avec la Russie et le Bélarus

La Pologne va renforcer les moyens à ses frontières.

Afin de limiter l’afflux de migrants, le Premier ministre polonais a annoncé le déblocage de 2,3 milliards d'euros pour renforcer les frontières polonaises avec la Russie et le Bélarus.

La Pologne a décidé de rendre ses frontières plus étanches avec le Bélarus, à l'Est, et avec l'enclave russe de Kaliningrad, au Nord du pays, d'après des informations d'Euronews. La Pologne va déployer un plan d’investissement de près de 2,3 milliards d’euros, selon une annonce du Premier ministre Donald Tusk.

« Nous avons décidé d'investir 10 milliards de zlotys dans notre sécurité, et surtout dans une frontière orientale sûre. Nous avons commencé ces travaux pour rendre la frontière polonaise sûre en temps de paix et impénétrable pour un ennemi en temps de guerre », a confié le dirigeant polonais.

Les travaux vont permettre de construire des fortifications militaires appropriées en complément des infrastructures déjà financées.

La Pologne surveille également sa frontière avec le Bélarus. Varsovie redoute un nouveau chantage aux migrants.