Diplomatie

Jean-Sébastien Ferjou : «Les seules demandes qui sont posées sont faites à Israël et aux Israéliens. Jamais personne ne demande rien au Hamas»

Invité dans L’Heure des Pros 2 WE, Jean-Sébastien Ferjou, le directeur d’Atlantico, s’est exprimé sur la trêve «immédiate et durable» réclamée par Catherine Colonna : «Les seules demandes qui sont posées sont faites à Israël et aux Israéliens. Jamais personne ne demande rien au Hamas».