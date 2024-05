Jean-Sébastien Ferjou : « Comment une telle absence de principe de responsabilité politique est-elle possible dans une démocratie ? »

Jean-Sébastien Ferjou était l’invité de Punchline sur CNEWS.

Jean-Sébastien Ferjou était l’invité de Punchline sur CNEWS. Le directeur d'Atlantico a affirmé au sujet de l’affaire Mohamed Amra : « Dans quelle démocratie est-il possible que le ministre de la Justice ne démissionne pas quand on découvre des choses pareils. Je ne comprends pas cette absence de principe de responsabilité politique dans une démocratie ».

Au sujet des révélations sur le commando qui a tué deux agents pénitentiaires à Incarville, Jean-Sébastien Ferjou a réagi : "Je ne comprends pas. Dans quelle démocratie est-il possible que le ministre en charge de l'administration pénitentiaire, Monsieur Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, ne démissionne pas quand on découvre des choses pareilles ? Dans quel pays ? Vous vous souvenez du ministre belge de la Justice qui a démissionné parce qu'il y avait eu une erreur de la justice belge qui avait oublié de répondre à un mandat d'extradition qui était demandé vis-à-vis de quelqu'un qui avait été terroriste. Quand on voit que ça a coûté la vie à des agents pénitentiaires, je suis désolé. Je ne comprends pas comment dans une démocratie, il est possible qu'il y ait une telle absence de principe de responsabilité politique. Ça n'existe pas dans une démocratie ni dans un Etat."