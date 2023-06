Incendies au Canada : ces images aériennes témoignent de l'ampleur du feu en Colombie-Britannique

Depuis plusieurs semaines, d'immenses feux de forêt ravagent plusieurs régions du pays. Désormais, plus d'hectares ont brûlé en six mois que pendant toute l'année 2022 : 5,1 millions, soit environ six fois la superficie de la Corse. Depuis 1983, seuls 1989 (5,9 millions d'hectartes), 1994 (5,2) et 1995 (7,1) ont eu un bilan plus important.

Pour lutter contre les flammes et les incendies incontrôlés, plusieurs pays de l'Union européenne tels que l'Espagne et la France ont déjà proposé d'envoyer près de 300 pompiers pour aider le Canada.

La fumée d'incendies en cours au Canada affecte aussi des dizaines de millions d’Américains. « Un rappel brutal des conséquences du changement climatique », selon le président américain Joe Biden.

Vols retardés pour cause de faible visibilité, événements en extérieur annulés, école à distance mais aussi les visites aux urgences liées à des crises d'asthme sont en hausse à New York, selon un porte-parole du département en charge de la santé de la ville. Ces « quelques centaines » de patients ne débordent pas les services, a-t-il précisé.