Immeuble effondré à Marseille : une explosion au gaz suspectée

Crédits Photo: NICOLAS TUCAT / AFP

Un immeuble de quatre étages s’est effondré dans le centre-ville de Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont déroulés au 17, rue de Tivoli, dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine, connu pour ses restaurants, bars et sa vie nocturne.

« Il faut qu’on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame », a déclaré le maire de la ville, Benoît Payan.

« Cette nuit, à 0h40, a eu lieu l’effondrement d’un immeuble au 17, rue de Tivoli entraînant dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19 », a déclaré le maire.

« Il y a de fortes suspicions qu’une explosion ait provoqué l’effondrement, mais il faut rester très prudent sur les causes à ce stade », a indiqué le préfet de la région des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, en précisant que le gaz pourrait être « une option possible ».

Benoît Payan a précisé que cinq personnes d’immeubles voisins ont été blessées. Dans les deux immeubles endommagés après l’effondrement du numéro 17, ce sont « 11 personnes qui ont été évacuées » dans un premier temps, selon les autorités. Environ 80 voisins ont été pris en charge dans une salle de la ville. Une partie de l’immeuble du 15 rue Tivoli s’est effondrée consécutivement au premier effondrement, au 17, tôt ce dimanche matin.

Dans la nuit, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait part de son « soutien aux forces de secours ». Il est arrivé sur place peu après 11 heures et doit prendre la parole à la mi-journée.

La Première ministre Elisabeth Borne assure sur Twitter suivre « avec attention et émotion la situation » et adresse « adresse tout (son) soutien aux équipes de secours et aux habitants ». Dans un tweet, Emmanuel Macron fait également part de son « émotion » et indique que « les recherches se poursuivent avec d’importants moyens déployés ».