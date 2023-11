Crédits Photo: ROMAN PILIPEY / AFP

Un homme sur le toit d'une maison détruite à Kherson, octobre 2023, ROMAN PILIPEY / AFP

La Russie est-elle en train de paniquer ? C’est ce que d’aucuns pourraient penser, au regard des récentes déclarations de Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense de Vladimir Poutine. Comme l’explique Euronews sur son site, le conflit évolue désormais vers Kherson, une ville nichée sur la rive orientale du Dniepr, et l’Ukraine a su mener avec succès des “opérations amphibie dans la direction” de la cité. Kherson est actuellement tenue par les Russes mais pourrait, rapporte Le Point, constituer une “nouvelle tête de pont pour Kiev”.

La Russie s’est retirée de Kherson en novembre 2022, mais continue de s’appuyer sur le fleuve pour tenir le front et ainsi protéger l’accès à la péninsule de Crimée, qu’elle occupe depuis 2014. Le barrage de Kakhovka, détruit en juin 2023, a d’ailleurs facilité sa défense par l’armée russe puisque le fleuve a débordé et ainsi augmenté la distance entre les deux rives, qui se sont retrouvées séparées par parfois plus de deux kilomètres.

A la suite de plusieurs opérations coup de poing, Kiev affirme avoir repoussé les forces russes de “3 à 8 kilomètres” et semble désormais vouloir s’installer sur la rive sud.

Des opérations qui inquiètent beaucoup en Russie. Plusieurs blogueurs militaires russes reconnaissent la présence ukrainienne sur la gauche de l’oblast de Kherson et s’étonnent – voire se plaignent, selon Euronews – de l’incapacité des forces russes à repousser les raids précédemment évoqués. Pour l’heure, à en croire les sources russes, les soldats ukrainiens tiendraient des positions à Krynki ainsi que près du pont routier Antonovsky.

Pour tenter de calmer l’inquiétude de ces blogueurs, Sergueï Choïgou a récemment affirmé que les forces russes ont empêché chacune des tentatives de l’Ukraine de mener de pareilles “opérations amphibies dans la direction de Kherson” avec succès, notent encore nos confrères. D’après l’Institute for the Study of War, ces déclarations visant à minimiser les craintes d’une partie des blogueurs russes pourraient avoir du mal à calmer la situation. Les plaintes se font, explique l’organisme, de plus en plus nombreuses dans l’espace d’information russe.