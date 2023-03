Guerre en Ukraine : les forces russes pourraient changer de stratégie à Bakhmout

Crédits Photo: Anatolii Stepanov / AFP

Les forces russes semblent avoir temporairement réduit leurs efforts d'encerclement, et pourraient concentrer leurs forces sur les soldats ukrainiens pour qu'ils se retirent de Bakhmout. Les Russes ont intensifié leurs offensives dans la périphérie Nord et les banlieues de Bakhmout au cours des dernières semaines, et ont pu avancer dans ces zones.

Le double encerclement de Bakhmout nécessitera vraisemblablement d'autres soldats et moyens matériels, et les forces russes souhaiteraient éviter des pertes supplémentaires liées à un possible encerclement.

Les forces russes devraient probablement capturer à la fois les villages de Khromoveet Ivanivske pour couper les lignes de communication terrestres ukrainiennes vers Bakhmout, et encercler complètement les troupes ukrainiennes qui s'y trouvent. Mais elles n'ont pas avancé sur la route entre Bakhmout et Chasiv Yar.

L'Institut pour l'Etude de la Guerre affirme que les Russes essaient de faire pression sur les forces ukrainiennes à Bakhmoutpour effectuer une retraite tactique par cette autoroute, et ont donc réduit leurs efforts pour encercler les soldats ukrainiens qui y sont stationnés, en capturant également Ivanivske.