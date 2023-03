Grève du 7 mars : "Si on veut que les Français aillent mieux demain, la pire des choses serait de bloquer le pays", selon Olivier Véran

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV - RMC / DR

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a évoqué la réforme des retraites et l'appel à la grève du 7 mars, au micro de BFMTV et RMC.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était l’invité de la matinale de BFMTV et RMC ce mercredi. Les syndicats ont lancé un appel à la grève lors de la journée du mardi 7 mars pour forcer le gouvernement à reculer sur le projet de loi de réforme des retraites.

Selon Olivier Véran, "la pire des choses serait de bloquer le pays".

Certes "les gens ont le droit de faire grève, de manifester", mais "vu les choses devant nous", comme "l'inflation", "les problématiques liées à l'environnement" ou "les transitions numériques", ce "serait la pire des choses de bloquer le pays", estime le porte-parole du gouvernement.

Olivier Véran a tenu à préciser que le gouvernement "n'est pas dans un bras de fer"

"On n'est pas dans une bras de fer avec les Français, les grévistes et les syndicats. On est dans l'écoute, on est dans le dialogue. La preuve, c'est qu'on a changé plusieurs fois notre fusil d'épaule, en tout cas on a amélioré tout ce qu'on nous demandait d'améliorer".

Néanmoins, Olivier Véran reconnaît qu’"il reste un point de désaccord, c'est le fait qu'on demande aux Français de travailler plus longtemps".