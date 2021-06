Floride : 99 personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble de 12 étages

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / Euronews / DR

Une vue de l'immeuble de 12 étages qui s'est effondré à Surfside en Floride. Les autorités sont sans nouvelles de 99 personnes.

Toute une aile d'un immeuble de Surfside, près de Miami en Floride, aux Etats-Unis, s'est effondrée dans la nuit de mercredi à jeudi. Une personne est morte et les autorités sont sans nouvelles de près de 99 personnes, parmi lesquelles une vingtaine de ressortissants d'Amérique latine, dont neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens, selon des informations d’Euronews.

La soeur de la Première dame du Paraguay, Silvana Lopez Moreira, et sa famille sont concernés, a confirmé le ministre paraguayen des Affaires étrangères Euclides Acevedo.

Le chef adjoint des services de secours du comté de Miami-Dade a précisé que 35 personnes avaient été évacuées de l'immeuble, dont certaines de la partie effondrée. Difficile de savoir combien d'habitants se trouvaient dans l'immeuble au moment de l'effondrement, mais il pourrait y en avoir « potentiellement 51 », a déclaré Sally Heyman, élu du comté de Miami-Dade sur CNN.

Les causes de l'écroulement de ce complexe résidentiel qui date des années 1980 restent pour l'heure inconnues. Des travaux visant à le mettre aux normes étaient en cours, notamment sur le toit de l'immeuble.

Le président Joe Biden a déclaré que l'Etat fédéral se tenait prêt à assister les opérations de secours et de relogement d'urgence pour les rescapés.