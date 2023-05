Exhumations sauvages, tombes saccagées, cadavres dépouillés : le témoignage d'un fossoyeur parisien

Le conseiller régional d'île de France Pierre Liscia (non inscrit) a mené l'enquête à propos du cimetière de Pantin où des ossements humains auraient été retrouvés par des visiteurs.

Interrogeant dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube et son compte Twitter un des gardiens de cimetière de la ville de Paris et ex-fossoyeur, Didier Declève, ce dernier révèle ce qui s'apparente à des manquements à la loi dans la pratique des exhumations. La version officielle de la ville, qui indique que les mouvements des sols font naturellement remonter les ossements, est remise en question au profit d'une explication plus problématique : des exhumations (sortir le corps de la tombe en cas de non renouvellement de la concession ou parce que la tombe est à l'abandon) seraient faites à la pelleteuse et non à la main, comme la loi l'impose. Les ossements seraient donc oubliés et laissés sur le sol par des ouvriers peu consciencieux.

Didier Declève rappelle que la pratique est très fortement réglementée, imposant un respect du corps concerné et à l'agent de descendre dans la fosse pour manipuler précautionneusement les restes. Le rythme normal serait de cinq ou six exhumations par matinée quand certains se seraient vantés d'atteindre 20, 30 voire 40 exhumations. La rémunération d'un fossoyeur étant calculée à l'acte (2€ par exhumation), cette pratique frauduleuse s'avère ainsi plus lucrative. Une pratique qui expliquerait aussi de nombreux faits de vol, l'exhumation permettant de récupérer des bijoux précieux qui, au lieu d'être conformément à la loi remis au reliquaire, sont revendus illégalement. La mairie affirme que ces pratiques sont finies mais M. Declève le nie catégoriquement.

Bernard Jomier, sénateur de Paris du groupe Europe Écologie les Verts, parle ainsi d'un "buzz sur le dos de défunts (qui) atteint un sommet d’ignominie".

La totalité du cimetière de Pantin serait concernée mais surtout les concessions de familles israélites. Là encore, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, dément ces accusations.

Didier Declève indique finalement avoir alerté sa hiérarchie de ces pratiques mais avoir subit des pressions et des menaces pour obtenir son silence. Il serait désormais convoqué en conseil de discipline, comme il le prouve avec un document confirmant la procédure lancée contre lui.