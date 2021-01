Eurovision : Barbara Pravi représentera la France avec le morceau "Voilà"

La chanteuse Barbara Pravi est la grande gagnante de l'émission Eurovision France, qui ce samedi 30 janvier a sélectionné sa chanson "Voilà" pour porter nos couleurs au concours Eurovision de la chanson 2021 à Rotterdam.

Le public a choisi "Voilà" parmi douze chansons, à 50/50 avec un jury composé de dix personnalités : Amir, Jean-Paul Gaultier, Duncan Laurence gagnant de l'Eurovision 2019, André Manoukian, Marie Myriam gagnante française de l'Eurovision 1977, Elodie Gossuin, Chimène Badi, Natasha St-Pier, Michèle Bernier, Agustín Galiana.

"Je crois que depuis le départ, mon message c'est vraiment l'authenticité, et quand on croit en ce qu'on est et ce qu'on a à l'intérieur, on peut déplacer des montagnes. (...) C'est un beau pied de nez pour toutes les fois où on nous dit que les choses ne sont pas possibles, que c'est trop difficile, et à toutes ses barrières que certaines personnes essayent de nous mettre", a déclaré la jeune parisienne au micro de RTL.

Preuve qu'elle a conquit plus que le public français : dès sa victoire, la France est passée de la 10e place à la première dans les pronostics des bookmakers. Barbara Pravi pourra-t-elle succéder à Marie Myriam, dernière gagnante française du concours ?