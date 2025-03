Impressionnant

États-Unis : un avion de ligne prend feu juste après son atterrissage à l'aéroport de Denver

Un avion de ligne exploité par la compagnie aérienne American Airlines a pris feu ce jeudi 13 mars après avoir atterri à l'aéroport de Denver, au Colorado. Les 172 passagers et les six membres d'équipage ont réussi à évacuer, mais six passagers ont été transportés à l'hôpital afin d'effectuer des examens supplémentaires.