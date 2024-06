Commémorations : des militaires français débarquent sur les plages de Normandie, 80 ans après le D-Day

Mardi 4 juin, près de 80 ans après l’authentique débarquement des alliés contre l’Allemagne nazie sur les plages normandes, une centaine de soldats français sont arrivés à l’aide d’embarcations amphibies à Omaha Beach.

Les militaires français ont débarqué au petit matin sur une plage silencieuse. « On regardait la plage et on essayait de s’imaginer, il y a 80 ans, avec les fortifications en en face d’eux, les positions tenues, les balles qui ricochaient sur les embarcations », explique Jérémy, lieutenant au sein de l’Armée de Terre.

Le dimanche 2 juin, c’est le sacrifice de 900 paramilitaires du régiment américain de la 101e division aéroportée (101st Airborne Division) tués à Carentan, les 10 et 11 juin 1944, qui avait été commémoré et reconstitué.

La Marine nationale affirme sur X que d’autres reconstitutions organisées par les armées françaises auront lieu au cours des prochains jours en présence de militaires canadiens, américains et polonais.

Le 6 juin 1944, 150.000 soldats alliés sont débarqués en Normandie pour libérer la France de l’Allemagne nazie. Si de nombreuses commémorations sont prévues en présence de plusieurs chefs d’État étrangers, la Russie de Vladimir Poutine n’a pas été conviée en raison de l’offensive menée en Ukraine, a indiqué l’Élysée, jeudi 30 mai.