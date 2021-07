Blue Origin : revivez le vol dans l'espace de Jeff Bezos en intégralité

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / YouTube

Le milliardaire Jeff Bezos et trois autres passagers de la capsule Blue Origin ont effectué un vol dans l'espace ce mardi 20 juillet.

Le premier vol habité de la société de tourisme spatial Blue Origin a décollé, ce mardi, à 15 h, heure française, avec quatre passagers à bord, dont le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

L’homme le plus riche de la planète a donc réalisé ce mardi son rêve de l’espace à bord du premier vol habité.

Jeff Bezos a atterri ce mardi après le premier vol habité vers l'espace de son entreprise Blue Origin. Ce vol, couronné de succès, marque une nouvelle étape pour la bourgeonnante industrie du tourisme spatial.

La capsule New Shepard transportant Jeff Bezos et trois autres astronautes s'est posée dans le désert du Texas après un vol d'environ dix minutes où il a dépassé l'altitude de 100 km qui marque la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

Après l'atterrissage, Jeff Bezos a laissé éclater sa joie après le succès de ce vol : « C'est la meilleure journée de ma vie ! ».

Le succès de ce vol pour Blue Origin et Jeff Bezos intervient neuf jours après la mission réussie de Richard Branson et de Virgin Galactic, laissant entrevoir de nouvelles perspectives pour l'avenir du tourisme spatial.