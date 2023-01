Yaël Braun-Pivet s’impose, Éric Ciotti a un plan pour le faire ; Benoît XVI, lumineux et incompris; Marianne alerte sur le réarmement du monde, L’Express sulfatise la CGT, L’Obs nous voir tous HPI… ou pas

Le Point a enquête sur la polémique suite aux propos de Michel Houellebecq dans la revue Front Populaire. L'Express s'est penché sur la CGT.

Et aussi : Le Point s’intéresse à « L’affaire Houellebecq », un portrait de Philippe Martinez à la Une de l’Express qui se penche sur la « CGT : l’enquête intégrale ». « Benoit XVI Les raisons de la foi », « Ce qu’il laisse au monde et à l’Eglise » à la Une de Valeurs.

Gilles Klein,, amateur de phares et d'opéras, journaliste sur papier depuis 1977 et en ligne depuis 1995.

« Tous HPI ? » (Haut Potentiel Intellectuel) à la une de l’Obs. « Le grand réarmement du monde » sur fond de guerre en Ukraine à la une de Marianne. Le Point s’intéresse à « L’affaire Houellebecq » « La Grande Mosquée de Paris poursuit le romancier pour provocation à la haine contre les musulmans ». Un portrait de Philippe Martinez à la Une de l’Express qui se penche sur la « CGT : l’enquête intégrale ». « Benoit XVI Les raisons de la foi » « Ce qu’il laisse au monde et à l’Eglise » à la Une de Valeurs. Challenges en partenariat avec le Britannique The Economist évoque « 2023 Le monde qui vient ».

Enquête sur la CGT

L’Express ne croit pas à la mobilisation des Français contre la réforme des retraites et critique lourdement la CGT : « la France, malade de ses syndicats. Le recul de l’âge de départ à la retraite peut-il embraser les ronds-points ? Les organisations syndicales veulent le croire, mais les Français pensent surtout à leur porte-monnaie. »

« Adhésions en chute libre, résultats en demi-teinte dans les élections professionnelles, guerre de succession, opacité financière… Derrière les coups de menton de Philippe Martinez, un syndicat à la dérive »

« Elu en 2015 à la tête de la confédération, Philippe Martinez ne se représentera pas lors du congrès de mars prochain. Il laisse en héritage une organisation vieillissante, en perte de vitesse, métamorphosée en auberge espagnole. Un syndicat sans vision stratégique, miné par des guerres internes idéologiques d’un autre temps pour la majorité des salariés. Une organisation où la violence de la société transpire dans les joutes internes et où les haines recuites annihilent la mission. Pour reprendre pied (…) la CGT va s’emparer du dossier de la réforme des retraites et user du pouvoir de nuisance qu’il lui reste dans les transports, les services publics ou l’énergie pour faire plier le gouvernement. Le dernier combat pour Philippe Martinez. »

« Fin 2019, la centrale revendiquait près de 650 000 adhérents. C’est sans doute moins aujourd’hui. Loin en tout cas des 700 000 affichés par Bernard Thibault quand il quitte son poste en 2013 et très loin des plus de 2 millions d’encartés du début des années 1970. »

Autre sujet épineux, celui de la succession. Philippe Martinez a proposé une femme pour lui succéder. Il a choisi Marie Buisson, secrétaire générale de la Ferc-CGT (fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture ». La commission exécutive de la CGT a voté oui de manière indiscutable : 32 pour, 3 contre, 3 abstentions. Mais rien n’est joué malgré tout. Car on se souvient qu’en 2013 Bernard Thibault avait lui aussi proposé une femme, Nadine Prigent, pour lui succéder. Elle avait été violemment rejetée. Il faut donc attendre jusqu’en mars, date du prochain congrès, pour connaître le résultat final.

Sans oublier que "les militantes qui osent dénoncer certains comportements regardent passer les balles. "On vit dans la peur d’être ostracisées si on parle"

LR : Ciotti a un plan

Le nouveau président de LR sent que le parti est « proche de l’état de mort cérébrale », dit un proche cité par Le Point. « Il veut appliquer de nouvelles méthodes de marketing afin de recruter des adhérents, relancer les fédérations professionnelles et nommer de nouveaux secrétaires départementaux, ces cadres permanents dans les fédérations ».

La justice civile est malade

L’Express constate amèrement : « C’est un classique des déclarations politiques. Il faut mettre plus de moyens sur la justice du quotidien, répètent ceux qui aspirent au suffrage universel. Celle qui intéresse directement les Français parce qu’elle décide des pensions alimentaires et des gardes d’enfants, tranche les différends entre salariés et employeurs ou assiste des propriétaires victimes d’un entrepreneur peu sérieux ou d’un locataire mauvais payeur. Mais voilà, les belles intentions ne dépassent guère le stade de l’incantation. Moins flamboyante que son versant pénal, cette justice civile apparaît de plus en plus comme la délaissée de notre système, alors même qu’avec 2 millions de décisions rendues en 2021, elle représente les deux tiers de l’activité. »

« Même si le stock accumulé pendant le Covid a, selon la Chancellerie, baissé de 30 % ces dix-huit derniers mois, les délais de traitement des affaires civiles restent encore élevés, de quatorze à dix-huit mois en moyenne. (…) Ainsi des mesures provisoires (lieux de résidence des enfants, répartition des différentes dépenses…) sollicitées par de nombreux couples en instance de divorce en attendant le jugement définitif : "A Nanterre, il faut onze mois pour les obtenir, huit à Nantes, regrette l’avocat Jérôme Casey. Dans d’autres domaines, on vous propose désormais une audience à novembre 2023, voire janvier 2024 alors même que les dossiers sont en état d’être plaidés."

Grande Mosquée de Paris contre Houellebecq

Le Point souligne qu’aucun responsable politique national ne s’est exprimé le 28 décembre lorsque la Grande Mosquée de Paris a annoncé qu’elle poursuivait Michel Houellebecq pour incitation à la haine contre les musulmans.

Houellebcq a déclaré dans la revue Front Populaire au cours d’un dialogue avec Michel Onfray « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l’envers. » Ou encore : « Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser (…) Ou bien, autre bonne solution, qu’ils s’en aillent. »

« Rien ne va dans ces échanges et rien ne va dans cette affaire », commente, sous couvert d’anonymat, un cadre politique proche de la macronie, restée fort silencieuse après l’annonce de la plainte, « Michel Houellebecq n’aurait jamais dû dire ça, mais Chems-Eddine Hafiz n’aurait jamais dû se lancer dans cette bataille judiciaire. Seulement, maintenant, la machine est lancée, plus personne ne peut reculer, il n’y a que des coups à prendre. »

« Michel Houellebecq est devenu une cible, insiste le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Si incitation à la haine il y a, elle n’est pas dans les propos – aussi choquants soient-ils – de l’auteur, mais dans les poursuites pénales engagées contre lui. Reste à espérer qu’il ne connaîtra pas le destin des dessinateurs de Charlie Hebdo ou de Salman Rushdie. Dans cette conversation, quand il parle de “Bataclan à l’envers”, il envisage le pire, mais il ne le désire pas », avance l’Immortel.

Houellebecq semble assumer ses propos dans sa réaction publiée par Le Point : « Lorsqu’une enclave islamiste se sera créée, encore peuplée par quelques « gaulois », et même par quelques juifs très courageux ou très pauvres, alors je pense en effet que des actes de résistance auront lieu – c’est-à-dire des actes terroristes, parce que la résistance c’est ça. »

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris répond aux question du Point et souligne « le silence assourdissant des responsables et des élites du pays est pour moi une vraie question. »

Et enfin, Michel Onfray, lui, invite Chems-Eddine Hafiz à accepter un débat public plutôt que de recourir devant les tribunaux.

Le Point, de son côté, écrit : « En visant les musulmans, et pas seulement l’islam, l’écrivain s’expose à une condamnation pour provocation à la haine raciale. ».

Benoit XVI incompris ?

Le Point défend l’ancien pape Benoit XVI qui vient de mourir : « Réac ? Brocardé et critiqué durant son pontificat, l’ancien chef de l’Église catholique aura marqué son époque bien plus qu’on ne le croit. »

L’ex-correspondant à Rome de l’AFP Jean-Louis de La Vaissière, auteur du documenté De Benoît à François, une révolution tranquille (Le Passeur) déclare au Point : « Benoît XVI avait un tempérament doux, il était très attentif aux personnes et sensible aux signes des temps. Au Vatican, il fut très aimé pour le respect qu’il témoignait à tout le monde. »

« S’il fut l’un des papes parmi les plus médiatiquement décriés au long de son pontificat, Joseph Ratzinger aura néanmoins marqué de son empreinte et de son ancrage spirituel son époque bouleversée. » ajoute Le Point.

Valeurs lui aussi défend Benoit XVI et propose un bilan de son pontificat « bref, secoué de crises mais extraordinairement fécond ». L’hebdo écrit aussi : « Joseph Ratzinger était insulté, le pape Benoit XVI était sans cesse attaqué, mais son enseignement n’a jamais varié. A l’heure de la mort, il reste l’exemple édifiant et les écrits lumineux. »

« Benoît XVI, le pape qui avait choisi le passé » L’Obs porte un regard nettement plus critique sur le défunt pape et dénonce sa « tendance du pape Benoît XVI à alimenter les guerres culturelles en invoquant ces grands principes qu’il disait non négociables : les opinions les plus intransigeantes sur l’avortement, la contraception, l’indissolubilité du mariage entre un homme et une femme, la liberté d’enseignement. »

Une religieuse face aux violences sexuelles

Dans l’Obs un portrait louangeur de Véronique Margron, une religieuse catholique qui vit avec d’autres sœurs de sa congrégation, les Sœurs de la Charité dominicaines de la Présentation, dont elle est la supérieure. : « Celle qui préside la Conférence des Religieux et Religieuses de France depuis 2016 s’est imposée comme une figure majeure de la lutte contres les violences sexuelles dans l’Eglise »

Selon l’Obs qui ne tarit pas d’éloges, Véronique Marron est « désormais incontournable ». Au point que l’an dernier, lorsqu’une pétition a été lancée pour demander la démission collective des évêques, c’est son nom qui a été proposé pour les remplacer ! « Je me suis dit : “C’est à elle qu’il faut confier l’Eglise de France si l’on veut la sauver !” » raconte l’autrice et journaliste, directrice du journal « Témoignage chrétien » Christine Pedotti, qui en a eu l’idée. Elle n’est pas la seule à l’encenser. « Véronique Margron incarne le meilleur de la vie religieuse », dit d’emblée le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, ancien président de la Ciase, qui la trouve aussi « lumineuse » que « bluffante » : « Elle est à la fois ancrée dans l’Eglise catholique et a une légitimité personnelle extrêmement forte. Son expertise sur les violences sexuelles est reconnue de longue date, nombre d’affaires ne seraient jamais sorties sans elle. C’est grâce à des personnes comme elle qu’on ne peut pas désespérer de l’Eglise catholique. »

Braun-Pivet ne doit rien à personne

Autre portrait dans l’Obs, celui tout aussi positif de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée Nationale. Elle « considère qu’elle s’est faite toute seule - sous-entendu qu’elle ne doit rien à personne »

L’Obs rappelle qu’Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée l’a sommée de ne pas être candidate au perchoir. Elle a refusé d’obtempérer. « A partir de cet instant, ils ont vraiment fait campagne contre elle, depuis l’Elysée, depuis Matignon, allant jusqu’à faire appeler des députés » confie un pilier du pouvoir cité par l’hebdo.

Aujourd’hui, elle est à son poste et semble appréciée même par ceux qui doutaient de sa compétence : « Auprès des parlementaires interrogés, elle dispose d’un capital de sympathie certain. « Certes, c’est une situation bordélique au dernier degré, mais elle a le talent de sublimer le bordel. Nous l’avons tous sous-estimée, moi le premier », s’enthousiasme un député Renaissance (...). Pour le dire plus crûment, nombreux sont les élus à l’avoir prise pour une blonde. Le MoDem la trouve impeccable dans sa fonction : « Elle essaie de ne pas faire de politique politicienne alors qu’avec Richard Ferrand [qui a présidé l’Assemblée de 2018 à 2022, jusqu’à sa défaite aux législatives, NDLR], il y avait toujours des combines à pétrole. Elle n’a pas son verbe, mais elle a un vrai sens humain », relève le député Richard Ramos. Chez les Républicains, on la félicite d’avoir rectifié, d’entrée de jeu, le dress code des représentants de la nation, « ce laisser-aller qu’avait concédé François de Rugy aux insoumis dépenaillés »

Mon enfant est un génie

L’Obs résume bien la problématique du Haut Potentiel Intellectuel : « Explosion des diagnostics, classes spécialisées, best-sellers… Le haut potentiel intellectuel des enfants fascine et fait vendre. Une obsession collective révélatrice des limites du système éducatif et des angoisses parentales. »

« Les livres sur la question des « surdoués », comme les ouvrages des psychologues Jeanne Siaud-Facchin et Monique de Kermadec ou de la conseillère en communication Christel Petitcollin, se vendent par pelletées et sont traduits dans le monde entier. Les audiences de la série « HPI » sur TF1 atteignent 9,9 millions de spectateurs, un vrai carton. Si l’on ajoute une tendance à l’autodiagnostic côté adultes, qui consiste à puiser dans le flot d’informations disponibles sur internet ou dans la littérature pour identifier ses troubles, on se retrouve avec l’impression persistante que les hauts potentiels intellectuels (HPI) sont partout. Problème : ils ne constituent que 2,3 % de la population, selon une statistique partagée par les spécialistes de la psychométrie, la science de la mesure de l’intelligence. »

Le Centre de recherche et de restauration des musées de France

Le Point a visité le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2 RMF abrité au Louvre, avec ses techniques de pointe au service des oeuvres d’art : « Une institution méconnue du grand public qui joue pourtant un rôle majeur dans le domaine de la connaissance et de la préservation des œuvres d’art conservées dans l’Hexagone. »

« Si l’essentiel de notre travail porte sur le patrimoine national, nos interventions ne se cantonnent pas aux institutions culturelles françaises. De nombreux pays étrangers nous sollicitent », s’enorgueillit Jean-Michel Loyer-Hascoët, directeur du C2 RMF.

Avatar 2 contre l’espèce humaine

L’Express n’aime pas le film Avatar 2 qui connaît un succès aussi fulgurant que mondial : « La vigilance à l’encontre des activités humaines et leurs effets secondaires incontrôlés est tout à fait saine ; mais doit-elle se faire sous la forme d’une détestation généralisée de l’humanité ? Avatar 2 ne se pose pas la question : l’espèce humaine est le mal. Cette petite musique anthropophobe, on la retrouve un peu partout dans le monde contemporain : sous la plume, notamment, d’Yves Paccalet, tête de liste aux élections régionales de 2010 pour EELV et auteur d’un livre au titre explicite, L’Humanité disparaîtra, bon débarras ! »

Etranger

Les armées Françaises en Afrique

Valeurs prend position contre la fermeture des bases françaises en Afrique : « Courage fuyons ! Invoquant l’échec malien, des voix au sein de l’exécutif plaisent pour la fermeture de nos bases africaines. En abandonnant son rôle historique de pourvoyeur de sécurité, plutôt que de chercher à le réinventer, la France perdrait le dernier plan intact de son influence sur le continent au moment où ses compétiteurs s’y bousculent. »

Le monde s’arme

Marianne s’inquiète sur les risques d’apocalypse à l’heure du réarmement mondial : Russie, États-Unis, Chine, Inde, Europe... La guerre russo-ukrainienne a remis les armées et l’industrie militaire de la planète au centre du jeu. Simple poussée de fièvre ou branle-bas de combat avant la catastrophe ? Une chose est sûre, le néolibéralisme et sa mécanique mortifère, dopés par les nouveaux impérialismes de tout poil, se portent à merveille.

Alors que certains sont surarmés, Marianne dévoile une armée allemande amaigrie, avec un matériel dont une bonne partie n’est pas en état de marche : « La Bundeswehr est dans un état alarmant. » Quelques semaines après l’invasion russe en Ukraine, cette petite phrase tirée du rapport annuel remis dès décembre 2021 par Eva Högl, la commissaire parlementaire aux Forces armées du Bundestag, a fait l’effet d’une bombe du côté de Berlin. À l’heure où Vladimir Poutine a prouvé à la face de l’Occident que – non, décidément – la fin de l’Histoire n’était pas pour demain, les chiffres font peur. Pour l’armée de terre, seuls 40 à 150 véhicules de combat Puma seraient utilisables sur les 350 engins répertoriés. Sur mer, cela ne vaut guère mieux : moins de 30 % des bâtiments de la marine seraient « pleinement opérationnels », tandis que, dans les airs, la plupart des avions de chasse seraient bons à jeter à la casse et que 6 hélicoptères sur 10 ne vaudraient rien. Sans compter des effectifs bien amoindris : 180 000 hommes contre 500 000 en 1990…"

Dans son dossier sur le réarmement mondial, Marianne pose une bonne question en évoquant un éventuel nouveau cauchemar près de chez nous « Que ferait-on si la Turquie attaquait la Grèce ? » « Si aujourd’hui la Grèce est supérieure dans les airs et à égalité sur la mer avec la Turquie, que se passerait-il si le « Reis » décidait de prendre un bout d’îlot? Erdogan pourrait jouer de sa position centrale aujourd’hui: outre son poids diplomatique dans la guerre russo-ukrainienne, n’oublions pas que celui dont le pays pourvoit l’Ukraine en drones possède aujourd’hui la deuxième armée de l’Otan. Un petit coup de canif chez nos amis hellènes administré par Erdogan susciterait sans doute, chez les Européens, quelques déclarations martiales, mais cela n’irait pas beaucoup plus loin... jusqu’au prochain îlot. »

Spécial Floride

Dans l’Express un dossier sur la Floride où l’on lira un portrait de Ron DeSantis, le gouverneur républicain de cet Etat qui, pour l’instant, semble bien placé pour être candidat à la candidature de son parti lors de la prochaine élection présidentielle américaine. Mais il devra compter avec un puissant rival : Donald Trump qui le surveille déjà.

Cybersécurité et rançongiciels

L’Express signale des chiffres impressionnants en matière d’attaques informatiques dans le monde entier. Ces chiffres sont donnés par Vasu Jakkal, ingénieure, doublement diplômée d’une université indienne et américaine et titulaire d’un MBA de Stanford qui dirige depuis deux ans un département de cybersécurité chez Microsoft.

"Il y a un an, explique Vasu Jakkal, nous détections chaque seconde 571 attaques liées à des violations d’identité numérique, des tentatives pour déchiffrer des mots de passe. En juillet dernier, le chiffre est monté à 921 attaques. Aujourd’hui, nous en sommes à 1 287 tentatives par seconde. Au total, l’an dernier, nous avons repoussé 70 milliards d’attaques…"