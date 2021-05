Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit, c’est fini !; Anouchka Delon & Ariana Grande mariées par surprise; Emmanuel Macron emmène Brigitte renifler des c…; Audrey Fleurot ne se sent plus p…..; Sans ses enfants, Alessandra Sublet ne sent plus de joie

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont en une de Public, la rédaction de Voici revient sur un déplacement du couple présidentiel et Closer évoque la rupture entre Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis.

Mais aussi : le Prince Harry enfonce le clou, Tom Cruise s'envoie en l'air jusque dans les étoiles, le fils de Jean-Paul Belmondo débute au cinéma et Céline Dion ne tombera plus amoureuse.

Cette semaine, il flotte un parfum d’été, de fête et de fronde dans le pays. Les people y trouvent leur compte.

Vanessa Paradis à nouveau célib : Closer balance son scoop exclusif, en Une. Les époux Benchetrit ne vivent plus sous le même toit ! La chanteuse avait accepté le mariage pour la première fois de sa vie, il y a 3 ans, et depuis, les deux comédiens avaient multiplié les projets ensemble : deux films, un album, et même une pièce de théâtre, une autre première pour l’interprète de Joe le Taxi. Mais rien n’irait plus donc. Et pour illustrer son propos, le magazine nous montre une Vanessa, encapuchonnée, et masquée, sans make-up, faisant les courses pour remplir son frigo, dans son quartier à Paris. Seule. Mais vu le nombre de ses cabas, soit elle s’apprête à tenir un siège, soit elle a décidé de bambocher pour fêter ça !

Les Macron ont pique-niqué à Porquerolles. C’était l’escapade de l’année pour le chef de l’état et son épouse Brigitte. Quatre petits jours au Fort de Brégançon, avec virée en bateau (plutôt barcasse utilitaire que Riva), doudounes et baskets. Pas question de déconnecter complètement, le boulot était toujours présent, avec une visio vendredi. Et selon voici, Emmanuel Macron avait envie de suivre la recommandation d’un de ses conseillers de campagne : « aller sentir le cul des vaches » (avec le masque, il ne prend pas trop de risque). Une bien jolie image pour sous-entendre que le candidat à sa réélection doit faire plus de terrain…

Jalil Lespert a quitté les Etats-unis ! N’ayant plus de visa, l’amoureux de Laeticia Hallyday a du se résoudre à rentrer au bercail. Pour Public, la veuve de Johnny est « abasourdie », mais sur les photos, ça à l’air d’aller. Le couple Cléopatra (toujours collé l’un à l’autre, en général par la bouche) se promène, s’embrasse, et sourit - j’avoue, peut-être un plus mollement qu’à l’accoutumée. Mais, ne nous faisons pas trop de soucis : Laeticia et ses filles, qui ont dorénavant la nationalité américaine, pourront sûrement sauter dans le premier avion, dès la fin des cours, dans 15 jours ! Qui veut parier qu’en Juin, Public nous montera les Cléopatra sous la Tour Eiffel et nous parlera de la vente de Marne-la-Coquette à régler ?

Harry en remet une couche : Pour lui, sa vie, jusqu’ici, s’est déroulée comme coincée dans un Zoo ou dans le Truman Show. Ce film visionnaire avait imaginé de placer un vrai homme (Jim Carrey) dans un programme de télé-réalité dès sa naissance. Entouré de dizaines de caméras cachées, des millions de téléspectateurs pouvaient ainsi suivre sa vie, son adolescence, le choix de sa femme par la production, dans un univers où tout est fake, où tout est écrit à l’avance. Le mari de Meghan Markle s’exprimait dans un podcast, quelques semaines seulement après l’interview fleuve sur le divan d’Oprah Winfrey. Tous les hebdos se font l’écho du clou enfoncé par le cadet (dans le dos) du futur Roi d’Angleterre. Le Prince Charles en prend d’ailleurs plein la poire : le père traite le fils comme lui-même a été traité, avec froideur et résignation, perpétuant ainsi un cycle de souffrance et de frustration. Le Prince Harry compte bien « tout faire pour que [ses] enfants n’aient pas à porter ce poids » en brisant la chaîne. Pourquoi ne pas lâcher carrément la Firme, annoncer qu’il s’appelle désormais Harry Markle et qu’il veut voter (Biden) aux élections américaines ? Ca, ce serait progressiste, non ?

En tout cas, le grand déballage de Printemps ne va pas s’arrêter en si bon chemin : prochaine étape, une série produite par Harry et la diva Oprah, sur les questions de santé mentale. Harry a même utilisé des images exclusives et inédites de l’enterrement de Lady Di, pour pimenter le programme. Kate doit se sentir bien seule avec son calumet à peine entamé…

Le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, 27 ans, fait ses débuts au cinéma, et affole les journaux people. L’air de famille n’ai pas flagrant flagrant, mais la filiation est validée à longueur de papiers. Oui, Victor Belmondo (fils de Paul), a gardé son nom, oui ça ouvre des portes mais ça en ferme aussi, et oui, il a passé un casting pour son rôle dans « Envole-moi » aux côtés de Gérard Lanvin. L’enfance a été heureuse, le grand-père est fier : tout va bien, merci bien. Il boss reste à lui souhaiter la bienvenue : Longue vie cinématographique à Bebel Jr !

Tom Cruise veut s’envoyer en l’air et tourner son prochain film dans la Station Spatiale Internationale. Sa place sur un vol privé Space X est déjà retenue pour le mois d’Octobre, et le réalisateur de ce long métrage affirme que les assurances ont suivi. Leur séjour devrait durer 10 jours, pour 200 millions de dollars et la superstar des coups de gueule pourrait ainsi devenir le premier acteur a tourné dans l’espace. Sauf si, sauf si ? La Russie trouve sa perle rare, une actrice volontaire, elle aussi pour rejoindre l’ISS et coiffer les américains au poteau. Selon l’annonce du casting elle « devra être russe, avoir entre 25 et 40 ans, faire entre 1 mètre 50 et 80, et faire entre 50 et 80 kg, doit avoir un casier judiciaire vierge, savoir courir 1 km en moins de trois minutes et demie et nager 800 mètres en 20 minutes ». Si vous réussissez à cocher toutes les cases, il ne vous reste plus qu’à décider si vous voulez jouer dans un navet - C’est vrai, au vu de la description du personnage, le scénario n’a pas l’air très bien ficelé…

Alessandra Sublet dans le sud : le projet prend corps. La présentatrice, célibataire depuis peu, est partie s’installer à temps plein dans les environs de Nice. Elle prévoit de voir ses enfants une semaine sur deux, comme de nombreuses familles ou la garde est partagée. Un choix pas toujours facile à assumer, quand les copains vous regardent par en dessous « limite mère indigne », selon la comparse de Nicolas Canteloup sur TF1. A 44 ans, « J’ai besoin de temps pour moi. Si je ne m’épanouis maintenant, quand ? » ajoute t’elle. You go girl !

A présent, c’est tout un paragraphe qui doit être dédié aux petites cachotières, c’est à dire à celles qui ne laissent filtrer que le minimum. La fille d’Alain Delon, d’abord, s’est mariée en catimini : Anouchka a choisi son amoureux de toujours, Julien Dereims, qui est également le père de son fils, Lino. Les voeux ont été échangés à Genève, où le couple vit. La date ? Une photo ? On peut sortir la brosse ! Naomi Campbell, 50 ans, à son tour, a posté sa main tenant un micro pied, sur ses réseaux, annonçant en légende qu’elle était devenue Maman. On peut supputer qu’il s’agit d’une petite fille en voyant la robe qui couvre les micro-jambes. Le père ? La conception ? Le prénom ? Commencez à rapprocher la brosse de votre épaule. Après c’est Jenifer, qui n’a rien lâché sur son nouveau bébé… La chanteuse a accouché de son troisième enfant, début Mai à Ajaccio. Là, on connait le père, Ambroise Fieschi, mais ni le sexe, ni le prénom… Commencez à agiter la main qui tient la brosse de haut en bas. Et enfin, la dernière palme du secret revient à Ariana Grande : la chanteuse américaine préférée des 10-15 ans s’est mariée. Rencontré en Janvier l’année dernière, fiancé en Décembre, marié en Mai, Monsieur Grande, agent immobilier, a failli attendre… La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité, moins de 20 invités, en Californie. La date ? La robe ? la déco ? Voilà, brossons-nous gaiement !

Et pour finir, un petit méli-mélo : Céline Dion est toujours amoureuse de son René, et n’envisage plus de vie à deux, ses enfants lui suffisent. Audrey Fleurot a la grosse tête : devant le carton de sa nouvelle série, sur une femme de ménage hautement intelligente qui résout des crimes, un scénariste accuse : « si vous l'écoutez, elle a tout fait ». Un magnat des média, faiseur de célébrités a claqué 125.000 dollars pour demander la main de Kim Kardashian : Sheeraz Hassan a loué un énorme panneau publicitaire, dans un quartier couru de Los Angeles, avec dessus une photo de lui, son pedigree, et « Kim K marry me » en lettres rouges. Et bien, jusqu’à maintenant, elles sont restées mortes…

Bonne semaine en terrasse !