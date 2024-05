Tout indique que Néandertal gravait des œuvres d’art sur des os il y a 130 000 ans ; Des scientifiques ont découvert ce que cache l’alignement mystérieux des pyramides

Tout indique que Néandertal gravait des œuvres d’art sur des os il y a 130 000 ans.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Tout indique que Néandertal gravait des œuvres d’art sur des os il y a 130 000 ans

Les sites préhistoriques témoignent que Néandertal était prompt à réaliser des œuvres d’art primitives. Mais un os gravé découvert en Pologne il y a plus de 70 ans pourrait être un artefact à la signification symbolique particulièrement importante, parmi les plus anciens découverts en Europe.

Lire la suite sur Futura Sciences : cliquez ICI

Des scientifiques ont découvert ce que cache l’alignement mystérieux des pyramides

Étrange, cet alignement de pyramides parallèle au cours du Nil mais décalé de plusieurs kilomètres vers l’ouest. Pourquoi les égyptiens s'étaient-ils bornés à construire ces monuments dans une zone désertique ? Grâce aux images satellites les scientifiques ont désormais la réponse.

Lire la suite sur Futura Sciences : cliquez ICI

Cette exoplanète géante à la même densité que de la barbe à papa

La diversité des exoplanètes est étonnante. Intrigante même, parfois. Car les astrophysiciens ont bien du mal à comprendre comment WASP-193 b a pu se former. Aucun modèle classique ne permet en effet d’expliquer la présence de cette géante gazeuse qui présente une densité extrêmement faible, similaire à celle de la barbe à papa !

Lire la suite sur Futura Sciences : cliquez ICI

Des étudiants ont découvert des étoiles parmi les plus vielles de l’Univers cachées dans la Voie lactée

Des étoiles parmi les plus vieilles de l'Univers viennent d’être découvertes. Aux confins de notre Univers et par une équipe expérimentée aux manettes du puissant télescope spatial James-Webb? Non. Par des étudiants de premier cycle dans des données vieilles d’une dizaine d’années et dans notre propre Voie lactée.

Lire la suite sur Futura Sciences : cliquez ICI

Des astronomes ont débusqué des dizaines de potentielles sphères de Dyson

Pour trouver des traces de vie extraterrestre, toutes les idées sont bonnes. Y compris celles de se lancer à la recherche d’une technosignature que produirait une civilisation avancée. Des chercheurs viennent d’en trouver de potentiels indices autour de plusieurs dizaines d’étoiles !

Lire la suite sur Futura Sciences : cliquez ICI