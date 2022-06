Telegram : 8 trucs pour maximiser votre utilisation de la messagerie cryptée

1) Envoyer des messages secrets

C’est sans doute l’une des fonctionnalités les plus connues de Telegram, mais aussi l’une des plus pratiques. Les conversations Telegram ne sont pas chiffrées de bout-en-bout par défaut, mais il existe la possibilité d’ouvrir des conversations secrètes qui le sont. Elles ne sont ainsi consultables que depuis l’appareil avec lequel elles ont été ouvertes. Pour cela rien de plus simple cliquer sur le stylo en bas à droite et sélectionnez Nouvel échange secret. Le tour est joué. Si vous voulez rajouter une dose de confidentialité, vous pouvez mettre un minuteur qui supprime les messages une fois le délai écoulé. Par ailleurs, les captures d’écrans sont interdites dans ce mode.

2) Intégrer un traducteur à vos conversation

Dans le menu de Telegram (les trois barres en haut à droite) puis dans Paramètres, vous trouverez l’onglet Langue. Si vous cliquez, vous verrez l’option « Affichez le bouton ‘traduire’ ». Dès lors, le bouton « traduire » apparaîtra lorsque vous appuierez sur un message contenant du texte.

3) Partagez votre localisation

Comme Messenger ou Instagram, Telegram permet de partager sa localisation dans une conversation. Il est possible d’envoyer une position spécifique, pour indiquer un lieu de rendez-vous par exemple ou indiquer sa position à un instant T. Il est aussi possible d’envoyer sa position en temps réel. Et ce pour une durée que vous choisissez, jusqu’à 8 heures.

4) Sauvegarder des messages

Quand vous ne voulez pas qu’un message important disparaisse, il vous suffit d’appuyer dessus puis de cliquer sur le bouton transférer (la flèche) mais au lieu de l’envoyer à un autre destinataire, cliquez sur la première icône, un marque page identifié comme « Enregistrés ». Le message arrivera alors dans une sorte de conversation avec vous-même où il sera sauvegardé.

5) Éviter les spoilers à vos amis

Depuis quelque temps, Telegram propose à ses utilisateurs d’éviter les spoilers. Pour cela il suffit de taper un message dans une conversation, puis sélectionner ce texte. Il vous sera alors possible de cliquer sur l’onglet Spoiler. Ainsi, le destinataire recevra le message avec une partie floutée et la décision lui reviendra de cliquer ou non pour voir le contenu.

6) Mettre des notifications personnalisées

Vous pouvez utiliser vos propres sons comme notifications de chat, et changer selon l’interlocuteur. Dans une conversation, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite, puis sur Notifications et enfin sur Personnaliser. Le fichier sonore peut durer jusqu’à 5 secondes et peser jusqu’à 300 KB.

Dans l’onglet Notifications vous pouvez aussi décider de désactiver temporairement les notifications d’une conversations, ou d’en couper le son (pratique avec des amis bruyants)

7) Changer votre réaction par défaut

Si vous doublez cliquez sur un message, vous appliquez une réaction. Par défaut, c’est un pouce vers le haut, comme sur Facebook. En recliquant vous pouvez changer l’emoji utilisé et le remplacer par n’importe quel autre. Mais vous pouvez aussi changer l’émoji par défaut qui apparaîtra lors de votre double clic. Pour cela aller dans le menu de Telegram (les trois barres en haut à droite) puis dans Paramètres, puis dans Paramètres des échanges. Scrollez jusqu'en bas pour voir l’onglet Réaction rapide, il vous suffit de cliquer pour changer l’émoji pouce par défaut.

8) Profiter du cloud

Le saviez-vous ? Le cloud de Telegram est illimité. Vous pouvez y stocker ce que vous voulez, dans la limite de 2GB par objet. Pour cela il suffit de cliquer sur le trombone et d’envoyer un message. Une fonctionnalité qui devrait perdurer alors que Telegram envisage de lancer une version premium.