Télécharger nos cerveaux sur un ordinateur pourrait bien devenir possible et voilà ce que ça changerait

L'idée que notre esprit pourrait continuer à vivre sous une autre forme après la mort de notre corps physique est un thème récurrent dans la science-fiction depuis les années 1950. Des séries télévisées récentes telles que Black Mirror et Upload, ainsi que certains jeux, démontrent notre fascination continue pour cette idée. Le concept est connu sous le nom de téléchargement de l'esprit.

Les développements récents de la science et de la technologie nous rapprochent d'une époque où le téléchargement de l'esprit pourrait passer de la science-fiction à la réalité.

En 2016, BBC Horizon a projeté une émission intitulée The Immortalist, dans laquelle un millionnaire russe a dévoilé son intention de travailler avec des neuroscientifiques, des constructeurs de robots et d'autres experts pour créer une technologie qui nous permettrait de télécharger nos esprits sur un ordinateur afin de vivre éternellement.

À l'époque, il avait prédit avec confiance que cela serait atteint d'ici 2045. Cela semble peu probable, mais nous faisons des pas petits mais significatifs vers une meilleure compréhension du cerveau humain - et potentiellement la capacité de l'imiter ou de le reproduire.

L'émulation du cerveau entier est une voie potentielle vers le téléchargement de l'esprit. Des analyses détaillées du cerveau et de son activité nous permettraient de reproduire le cerveau biologique d'une personne, et potentiellement son esprit, dans un ordinateur.

Plusieurs approches

La technique la plus prometteuse est le « scan and copy », où la structure d'un cerveau préservé serait scannée en détail, en utilisant, par exemple, la technique de la microscopie électronique. Cela rassemblerait les données nécessaires pour produire une copie de travail d'un cerveau.

Alors, quelle est la probabilité que l'émulation du cerveau entier, et potentiellement le téléchargement de l'esprit, soit réalisée ? Dans un rapport publié en 2008, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont décrit l'émulation du cerveau entier comme un "formidable problème d'ingénierie et de recherche, mais qui semble avoir un objectif bien défini et pourrait, semble-t-il, être atteint par des extrapolations de la technologie actuelle".

Cependant, d'autres sont sceptiques quant aux hypothèses sous-jacentes et à deux principes clés en particulier. Au centre de la proposition d'émulation du cerveau entier se trouve la séparation de l'esprit du corps.

Cependant, cela est controversé, car beaucoup pensent que le cerveau est «incarné» et fonctionne comme il le fait en raison de sa relation avec d'autres parties du corps et de l'environnement que nous percevons et avec lesquels nous interagissons.

Le téléchargement de l'esprit suppose également que l'esprit est le résultat de ce que fait le cerveau. Nos esprits, et en particulier la conscience, sont souvent considérés comme quelque chose de plus grand et de plus éphémère qu'une fonction du cerveau biologique.

Cette controverse signifie que les défis philosophiques et scientifiques de l'émulation du cerveau entier et du téléchargement de l'esprit sont activement débattus par les universitaires, mais le public n'est guère conscient que cette discussion a lieu et n'est pas résolue.

Pour ma thèse de doctorat, j'ai exploré à quel point le public est conscient du téléchargement de l'esprit et ce qu'il pense de l'idée lorsqu'il en apprend, par exemple s'il aimerait que son esprit soit téléchargé dans un ordinateur ou dans un autre corps et quels pourraient être les avantages et les risques.

Au cours de mes études, j'ai utilisé plusieurs méthodes de recherche, notamment des entretiens longitudinaux - des entretiens avec les mêmes sujets sur plusieurs années - et un site Web de narration mettant en scène deux personnages en cours de téléchargement.

Modification du cerveau

La neurotechnologie, ou « méthodes pour enregistrer ou modifier directement l'activité cérébrale humaine », progresse rapidement. Des exemples de neurotechnologies telles que les interfaces cerveau-ordinateur et un dispositif implantable, Stentrode, ont fait la une des journaux plus tôt cette année parce qu'ils permettaient à des patients gravement paralysés de contrôler un ordinateur en pensant et de mener des activités en ligne comme faire des achats et envoyer des e-mails.

Ces développements, ainsi que les progrès de l'intelligence artificielle (IA), nous permettent de mieux déchiffrer les ondes cérébrales. À l'avenir, ils pourraient bien nous permettre «d'écrire» ou de modifier le cerveau.

Par conséquent, nous devons mettre en place des lignes directrices et une législation pour garantir la protection de nos droits humains et neuronaux. Ce domaine, connu sous le nom de "neurorights", est un sujet brûlant dans le milieu universitaire en ce moment.

Personne ne sait avec certitude combien de temps il faudra pour imiter le cerveau humain. Cela pourrait prendre 100 ans, le téléchargement de l'esprit étant un autre grand pas en avant. Bien que cela puisse sembler lointain, nous devons nous rappeler à quelle vitesse la technologie a progressé au cours de la dernière décennie.

Par exemple, nous avons utilisé pour la première fois l'imagerie par résonance magnétique (IRM) il y a cinquante ans. Cependant, plus tôt cette année, une équipe de chercheurs dirigée par l'Université Duke a scanné un cerveau entier de souris à la résolution la plus élevée jamais vue - il était 64 millions de fois plus net qu'auparavant. À l'heure actuelle, l'émulation du cerveau entier et la possibilité de télécharger l'esprit se situent principalement dans le domaine scientifique.

Cependant, comme nous commençons déjà à le voir, de tels développements ont le potentiel de transformer ce que signifie être humain et, à ce titre, ceux qui sont en dehors du monde de la science devraient avoir une voix.

