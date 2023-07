Sophie Marceau & son businessman se raiment, Adil Rami se refait larguer; Irina Shayk emballe Tom Brady, Rihanna s’emballe de dollars; Miss France 2021 est sablophobe, Stéphane Bern barbecuphile; Oprah Winfrey snobe Harry et Meghan; Madonna se mol-ousse

Unes des hebdos People

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.

Ça y est, on tient le couple de l’été, nous apprend Closer ! Tom Brady affiche son bonheur aux côtés d’Irina Shayk. La star du foot américain fait donc dans le mannequin Victoria’s Secrets, puisque la belle Irina succède à Gisele Bundchen, (qui se sent trahie par sa collègue, la jalouse). La réciproque est vraie, puisque la top russe est aussi l’ex de Ronaldo (et de Bradley Cooper). Cliché, vous dites ?

Au chapitre des ruptures, encore un vent pour Adil Rami : sa dernière compagne le requitte, et ça ne semble pas joli-joli : ”j'ai vécu une relation que je ne souhaite à aucune femme,” instagramme-t-elle. Si une idylle avec Adil vous tente, sachez que Pamela Anderson”s’est sentie utilisée, trahie et blessée,” et la mère de ses enfants confie qu’”un jour, on se réveille anéantie, et on sombre.” Voici soigne la réputation du footballeur…

On apprend que Marine Lorphelin, miss France 2013 a rompu avec son homme d'affaires Christophe Malmezac. Pourtant, même Sophie Marceau raime Richard Caillat, et Closer nous explique que la crise qu'ils ont connue en mai s'est résolue par un pacte d'amour. Promis, juré, quoi qu'il arrive, ils se verront tous les 15 jours. Il faut dire que les pauvres chéris n’ont pas réussi à se trouver un toit en commun à Marseille, et que Christophe n’aime pas la maison de l’actrice, à Neuilly-sur-Seine : il dort à l’hôtel quand il vient à Paris…

Sachez-le, puisque vous vous escrimez à faire votre valise : André Manoukian met cinq minutes à faire la sienne, et tout tient dans son sac à dos. Gala nous apprend aussi qu'il ne mate pas sur la plage car ”à mon âge, ce n'est plus possible !” Il précise : ”de toute façon, je ne suis pas amoureux avec les yeux, mais avec les oreilles. Ce sont les voix qui me provoquent des sensations.” Cette petite robe sexy, là, pas besoin de l’emporter, votre organe vous suffira..

Si vous hésitez encore sur votre destination, direction Saint Tropez : c’est toujours une valeur sûre. Vous y croiserez selon Gala Sylvester Stallone et Madame, Sienna Miller avec son mannequin, et Brooklyn Beckham, le fils aîné, qui y file le parfait amour. On le voit dans Voici avec un gros cigare de kéké, en terrasse, chez Sénéquier. Sans doute y a-t-il croisé Adriana Karembeu, la reine des boules. Elle a participé au tournoi des tropéziens le 17 juillet, avec Philippe Caverivière.



Closer nous apprend que vous y croiserez aussi DiCaprio : Il y passe ses vacances avec sa maman, à qui il a déjà offert une villa de 7 millions de dollars à Los Angeles. Mais elle donne toujours son avis sur les petites amies de Leo, même à ce prix… Éternel fils à maman ?

Un peu au large de Saint-Tropez, vous croiserez aussi Ari Abittan, tout content de fêter la fin de sa mise en examen pour viol. Le monde du cinéma l’avait mis à l’index, il ne semble pas lui en vouloir plus que ça. Compliquée pour les people, la présomption d’innocence… Public nous apprend qu'il répète, pour son grand retour, un nouveau one-man-show.

Pour Caroline Receveur, les vacances seront moins sympas : l'influenceuse sort tout juste d'une 2e salve de chimiothérapie, contre un cancer du sein agressif. Au moins, elle ne se cache pas, et ça fait plaisir pour les autres malades. Au rayon médical, Polnareff n'est pas aveugle, nous rassure sa femme dans Gala : ”il faut juste comprendre qu’après être resté assis 2 h derrière un piano, il n'est pas facile de se lever. De plus, il doit se déplacer dans une salle plongée dans l'obscurité avec ses lunettes de soleil. Par sécurité pour se rassurer lui-même, il préfère ainsi être guidé, c'est aussi simple que ça.” Ouf, on est rassurés. Et puis Polnareff sans lunettes ne serait plus Polnareff.

Si j'avais épousé Charles, je serais reine d'Angleterre et comme Camilla, on m'aurait souhaité mon anniversaire en tirant des coups de canon. Cent trois, apprend-on dans Point de vue, ont résonné dans le ciel de Londres le 17 juillet. Elle est déjà si vieille ? Rien en revanche pour le prince George, qui souffle ses 10 bougies. Sa maman a préparé elle-même son gâteau d’anniversaire.



Autre style de maternité : Laetitia Hallyday n'a pas besoin de baby-sitter, elle a les journaux people pour surveiller Joy, partie seule en vacances au Cap d’Agde. Elle y va en boîte de nuit, nous apprend Voici. A 15 ans, sans sa mère ? Mais que fait la police ?

Fran Drescher, c'est la nounou d'enfer qui s'offre une 2e carrière : celle de syndicaliste à Hollywood. Elle continue à incarner l'Amérique laborieuse et populaire et a pris la tête de la grève du syndicat des acteurs. Elle vient de recevoir un soutien de poids, Celui de Dwayne ”the Rock” Johnson, qui a fait une donation à 7 chiffres à son syndicat. Fast & furious, mais aussi generous. Les trois prochains Avatars voient déjà leurs sorties repoussées d'un an, et on craint une grève des tapis rouges pour les prochains festivals.

Rihanna a trouvé la tenue parfaite : elle s’est drapée d’un kimono orné d’un billet d’un dollar, pour emmener son fils au restaurant. Non sans dévoiler son baby bump. Quant au dress code de l’anniversaire de Selena Gomez, c'était rose Barbie, à West Hollywood. Pas de Ken à l’horizon pour elle, nous dit Closer. A propos de Ken, Margot Robbie a dû offrir à Ryan Gosling le même cachet qu’elle, pour jouer le rôle du blond écervelé. 12,5 millions d’euros pour accepter d’être ridicule, rien que ça ! Mais une paille au regard des 100 millions de dollars investis par Warner dans la promotion du film, nous dit Paris Match. Ne vous étonnez pas de voir du rose partout cet été…

On dirait que Rachida Dati elle aussi cherche son Ken, à moins qu’elle ait juste déjà démarré sa campagne électorale. Elle confie à Gala que son type d’homme, c’est ”un homme attentionné et… avec du charisme” Elle n’hésite pas à affirmer qu’elle est woke : ”le fondement du wokisme, c'est de rester en éveil. Et les mauvais comportements concernent toutes les strates de la société.” Gros lourds, laissez tomber… Au rayon politique, on apprend que Carole Delga a peut-être la recette pour sauver le PS, que Marie-Noëlle Lienemann avait quitté parce qu’il était devenu ”un canard sans tête.” L’élue occitane déclare dans Match que ”ma cuisine, c'est mon bureau !” Et qu’elle cuisine à la graisse de canard…

Au secours, Bridget Jones se marie ! C’est Match qui colporte la rumeur : un coup de foudre sur un plateau télé avec le présentateur Ant Ansted, et la voilà qui roucoule. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

Timothée Chalamet se prend pour Victor Wembanyama, et a disputé un tournoi de basket à New-York. Il a été assailli par des jeunes admiratrices, qui se prenaient peut-être pour Britney Spears…

Harry et Meghan se la jouent alerte à Malibu : Voici nous apprend qu'ils aimeraient y déménager,3 ans après avoir rejoint leur quartier chic de Montecito, pour se rapprocher de Hollywood. Public ne nous donne pas la même version, et précise que ”selon la presse américaine, les Sussex ne seraient plus du tout en odeur de sainteté dans leur quartier.”



Oprah Winfrey ne les a même pas invités à son anniversaire, quelle ingratitude ! Et Joe Biden himself qui a refusé de les ramener des funérailles de mamie Elizabeth 2 en Air Force One… Point de vue va plus loin : ce déménagement ferait partie intégrante de la nouvelle stratégie offensive de reconquête de Meghan. Et elle a du boulot : Spotify a rompu leur contrat, son responsable les qualifie tout bonnement ”d’escrocs,” tant ils ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. La critique des Windsor, c’est un filon qui s’épuise aussi sur Netflix. La duchesse a donc changé d’agent, et va peut-être relancer son blog bien-être. Mitch et C.J, à l’aide !

Dur, les vacances pour l’ex Miss France 2021 Amandine Petit. Elle n’aime pas le sable, apprend-on dans Closer : ”les gens qui secouent leurs serviettes pleines de sable sur la plage alors que toi, ça fait 30 minutes que tu fais attention à garder ta serviette clean sans aucun grain de sable…” Elle n’a qu’à faire comme Léa Salamé, qui n'a pas mal aux pieds : il faut dire qu'elle passe ses vacances au cap Corse, sur une plage de cailloux, avec son Raphaël Glucksmann de mari. Et au pire, elle se réfugiera chez Stéphane Bern, dans le Perche, qui a ouvert ses portes à Gala. Il a racheté il y a 10 ans l'ancien collège Royal de Thiron-Gardais, et son compagnon Yori y partage sa vie depuis 3 ans. Exit, la villa sur l’île de Paros (il y a du sable, à Paros ?). L’entrepreneur le fait sortir de sa zone de confort : ”depuis que je suis là, on a acheté un barbecue.” La masculinité toxique, c’est contagieux…



Si vous ne connaissez pas Tibo InShape et Juju Fitcats, c'est que vous avez plus de 30 ans ou que vous ne traînez pas sur les chaînes YouTube de bien-être et de sport. On ne sait pas s'ils vont additionner leurs followers en se mariant : 10 millions pour lui, et 3 millions pour elle. Ils affirment à Gala : ”notre rêve, c'est de rester longtemps dans le paysage médiatique, à l'image d'un Michel Drucker.” Y’a plus d’respect.

Encore 4 mois de plus à attendre avant de lire The Woman in me, les mémoires de Britney Spears. Justin Timberlake et Colin Farrell sont ravis, mais nous, moins : on espérait les avoir sous le sapin, ce sera pour la Chandeleur.

Taylor Swift prend du galon : elle va, le temps de ses concerts, devenir maire honoraire de la ville de Santa Clara, apprend-on dans Voici. Quant à Posh, elle nous fait rêver : sous sa vidéo de karaoké à côté de son David Beckham de mari, elle précise : ”je m'échauffe les cordes vocales à Miami! Plus à venir !” La presse britannique se prend à rêver que les Spice girls se retrouvent pour leur 30e anniversaire en 2024. Nous aussi, merci Closer !

Ça consolerait les fans de Madonna, dont la tournée d’anniversaire a été annulée. Pour le 40e anniversaire de LuckyStar, elle se trémousse mollement dans sa salle de bains, sur Insta. Remets-toi vite, Étoile chanceuse…

Ben Affleck retente le coup de la panne. On ne sait pas si c'est comme ça qu'il a fait succomber JLo, mais en tout cas sa Cadillac l’a lâché dans les rues de Los Angeles. Jennifer ne sera pas jalouse : il était avec son fils Samuel. En revanche, elle veille au grain : il va tourner la suite de Daredevil, sur le tournage duquel, nous rappelle Public, il était tombé dans les bras de Jennifer Garner…

Gigi Hadid carbure au chichon, nous apprend Match : elle s'est fait pincer en entrant aux îles Caïmans en possession de marijuana. Elle avait une ordonnance sur elle. Usage médical, on dira rien.