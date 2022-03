Sophie Davant et William Leymergie se Hallyday-Lespertisent au soleil; Hélène Ségara se Céline Dionnise la santé; Leonardo DiCaprio se Brad Pittise dans le champagne; Brigitte Macron se mère-Thérésise; Kim Kardashian se célibatise et s'envoie en l’air

Unes des hebdos people

Mais aussi : Julien Doré s’est trouvé moche; Netflix victime de braquages sur des tournages; Kanye West n’en finit plus de toucher le fond et Albert et Charlène de Monaco dans un manga.

Mesdames et messieurs, bonjour, tout de suite notre petit coup d’œil habituel sur les prévisions météo : un ciel morne est à prévoir globalement au-dessus de la France aujourd’hui ainsi qu’une pluie d’hommages sur les marchés, dans les campagnes, dans les villages, à la suite de la disparition de Jean-Pierre Pernaut.

Mais tout de suite, Sophie Davant et William Leymergie à la plage. Après les rues de Paris, en soirée ou en journée, main dans la main avec ou sans copain, Closer paparazzade le couple lors de ce qui est présenté comme ses premières vacances. Destination Sénégal, au soleil ! Comme toutes les stars dignes de ce nom, les deux présentateurs vedettes bullent sur des transats, s’embrassent avec les joues mouillées de sel de mer et déambulent sur le sable. L’hebdo voit donc la preuve par l’image d’un couple qui va durer et les voit même emménager ensemble dès leur rentrée en France.

Julien Doré moche et complexé. Ça parait difficile à croire, mais c’est le chanteur lui-même qui le dit. Une nouvelle biographie vient même s’étendre sur le sujet. A l’adolescence, l’ex de Louise Bourgoin n’avait pas de copain, n’était jamais invité dans les boums et les filles ne le calculaient pas. A voir l’hystérie de ses concerts, la situation a bien évolué depuis… Et dans Public, on apprend que c’est le foot et la musique qui ont contribué à le placer sur la carte. Le foot pour se faire des copains, la musique pour séduire les filles, le combo gagnant !

Hélène Ségara, malade, est contrainte d’annuler plusieurs dates de sa tournée. La chanteuse subissait discrètement des dizaines d’interventions ces derniers mois pour tenter de contrer sa dégénérescence maculaire. « Après des mois de lourds traitements dans le plus grand secret, où j’ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes engagements, je dois me résoudre à limiter ma tournée » a-t-elle posté sur son compte Instagram. La chanteuse perd progressivement la vue d’un œil et a révélé affronter cette maladie depuis 10 ans.

À Lire Aussi

Hier soir, Emmanuel Macron a mangé une omelette aux lardons, des pommes sautées et une salade

Les stars sortent leurs atouts pour soutenir l’Ukraine. Il y a celles qui sont originaires du pays, comme Mila Jojovitch, ex muse de Luc Besson, née à Kiev, « J’ai le coeur brisé » ou encore Mila Kunis qui a grandi dans le pays jusqu’à ses 7 ans. L’actrice et son mari, Ashton Kutcher ont choisi de lever des fonds : 3 millions de dollars sont déjà disponibles pour organiser l’aide humanitaire. Et il y a celles qui donnent de leur personnes : Angelina Jolie, « prie pour le peuple ukrainien » et se mobilise avec le HCR dont elle est membre, ou encore Sean Penn, en première ligne, aux côtés des soldats en guerre. L’acteur travaillait depuis plusieurs mois à un documentaire sur le pays sous pression, il était déjà sur place quand le conflit à éclater. Il a pu rencontrer le président Zelensky e donne régulièrement la parole aux soldats et aux réfugiés. De notre côté de l’Atlantique, on peut espérer que Jean-Jacques Goldman planche sur son prochain tube humanitaire, et en attendant, Gérard Depardieu s’est finalement montré gêné aux entournures et s’est fendu d’un commentaire… couleur pastel dirons-nous : le colosse, proche de Poutine qui a acquis la nationalité russe, s’est dit « contre cette guerre fratricide ».

Aux Etats-Unis, Kim Kardashian est officiellement célibataire. Le juge a accédé à sa requête : l’influençeuse rêvait depuis des semaines de ne plus voir le nom de West accolé au sien. Cette décision vient concrétiser le divorce, même s’il reste plusieurs points à régler, comme la garde des enfants par exemple - une audience pourrait avoir lieu en août. En attendant, comme un symbole de sa liberté officiellement retrouvée, la bimbo s’est offert un menu cadeau : un jet ! Baptisé « Kim Air », l’appareil a été choisi et aménagé avec soin. Un joli pack d’options a même été ajouté pour 50 millions d’euros supplémentaires, dont un sol 100% cachemire et deux lits simples. Indispensable pour éviter le décalage horaire et faire de la pub sur Insta dès le réveil !

À Lire Aussi

Emmanuel Macron, un président au tempérament éruptif et passé maître dans l’usage de l’ironie et de l’autodérision

De son côté, Kanye West est toujours en roue libre. Une nouvelle semaine va de pair avec de nouvelles provocations, le nouvel amoureux de son ex faisant encore les frais de sa rancœur. Cette fois c’est un clip façon pâte à modeler en noir et blanc, passablement morbide, qui montre Pete Davidson enlevé et enterré vivant pas son rival. Un mélange malaisant de violence réaliste et d’un message puéril. Le film se termine avec cette phrase « Ils vécurent heureux, sauf Skete, vous savez qui». Oui, le surnom de jeune humoriste est barré, comme sur le dessin d’un enfant qui aurait gribouillé la figure de son ennemi. Et que dire de la nouvelle nouvelle girlfriend ? Le rappeur s’affiche avec un clone presque parfait de Kim Kardashian. Chaney Jones a subi les mêmes opérations pour obtenir la fameuse silhouette « gros seins/grosses fesses », et aujourd’hui copie tous les looks de son ainée, l’ultra moulant, le gros cuir noir des pieds à la tête ou les lunettes XXL à toutes les sauces. 24 ans, brune aux cheveux lisses, influençeuse (ses 154 000 abonnés ne pèsent toutefois pas très lourd en comparaison des 137 millions de Kim), elle se dit également spécialiste du bien être mental… Donc, soit elle est très nulle dans son domaine, soit elle a décidé de se lancer le plus gros défi de sa carrière…

Et puis le troisième pilier de ce trio infernal, Pete Davidson, le nouveau petit ami de Kim Kardashian, donc, envisage de mettre de la distance entre son ennemi et lui. Beaucoup de distance : l’humoriste de 28 ans serait prêt à s’envoler dans l’espace avec le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. La compagnie du milliardaire, « Blue Origin » comptabilise déjà trois vols habités. On ne connait pas le prix du billet, mais rappelons qu’une place pour le premier départ, en juillet dernier, s’était arrachée 28 millions de dollars aux enchères. Cadeau d’anniversaire de la part de sa nouvelle girlfriend ? Réparation offerte par Kanye West quand il aura atteint l’autre versant de sa bi-polarité ? Contrat publicitaire pour vanter les mérites de s’envoyer en l’air ? L’affaire n’est pas encore conclue, mais le site people américain « Page 6 » et Vanity Fair y croient déjà dur comme fer.

À Lire Aussi

Brigitte Macron redoute « la violence et la haine » durant la campagne présidentielle

Netflix est-elle la cible de braqueurs d’un nouveau genre ? Deux cambriolages ont eu lieu ces derniers jours sur le tournage de séries emblématiques de la plateforme, Lupin et The Crown.En France, en banlieue parisienne, sous les yeux médusés d’Omar Sy qui interprète le rôle principal, une quinzaine de personnes armées a débarqué en début d’après-midi. Des tirs de mortier ont fusé, puis quelques minutes à peine ont suffi pour embarquer quelques 300.000 euros de matériel plus des effets personnels de l’équipe, comme des montres, blousons ou portefeuilles. Le travail est été interrompu et une enquête est en cours. Et puis, en Angleterre, au centre du pays, la série sur la famille royale s’est vue déposséder de plusieurs centaines d’accessoires de tournage. La réplique d’un œuf de Fabergé, des lanternes en or ou encore des coupes en cristal ont été dérobés sur le parking alors que toute l’équipe tournait à proximité. Cette fois le butin s’élève à près de 180 000 euros.

Leonardo DiCaprio se lance à son tour dans le vignoble français. Moins jet set que ses copains Brad Pitt et George Clooney, c’est en Champagne que l’acteur a choisi d’investir et non à 8 minutes d’hélico de Saint Tropez. Et dans une marque bien précise, qui concentre les valeurs écolos chères à son cœur : Telmont de Damery n’utilise pas de pesticides ou de fertilisants chimiques et envisage de passer en bio dans la décennie. L’acteur surdoué ne sera pas seulement une égérie mais bien un partenaire financier. Quelques dégustations ont été organisées en visioconférence pendant les confinements et la visite en chair et en os est prévue cette l’année.

À Lire Aussi

#DontLookUp : le film événement de Netflix reflète-t-il vraiment l’attitude des gouvernements face au dérèglement climatique ?

Brigitte Macron est toujours présentée comme première de la classe dans Paris Match et comme une louve dans Gala. La première dame a définitivement un fan club puissant et c’est à se demander s’il ne compte pas la France entière. Elégante, piquante, proche des gens, lucide, l’hebdo de l’image peine à trouver un point négatif dans son parcours élyséen. Il y a bien « Parfois, Brigitte en fait trop » qu’un « héritier » (?) balance tout en audace et rébellion. Mais c’est pour souligner que si vous éternuez à une inauguration, elle vous appellera le lendemain pour prendre des nouvelles de votre santé. Même portrait hagiographique dans Gala, avec un accent particulier sur son caractère protecteur à l’égard des siens. En résumé : l’absurde affaire « Trogneux », la rumeur complotiste qui voulait que Brigitte Macron soit née homme, a été un choc et a donné un coup d’arrêt à l’exposition médiatique de ses enfants, mais « le trauma initial est de leur avoir imposé son histoire d’amour avec Emmanuel Macron » nous dit-on. « J’ai le sentiment de nuire aux gens que j’aime et ça, c’est quelque chose d’extrêmement difficile ». Rien de nouveau sous le soleil donc, mais apparemment, il fallait bien ça pour amorcer son changement de position sur un second mandat : « Je ferais ce qu’il faut ». Brigitte est à bord, donc !

Et avant de nous quitter, en bref : Albert et Charlène de Monaco sont des personnages dessinés d’un manga consacré aux échecs. Le prince apparaissait dans lettone 4, sa femme dans le tome 6. Poser seins nus n’était plus suffisant, Britney Spears se poste maintenant carrément à poil. Kate Middleton aimerait un quatrième enfant, le Prince William n’est pas (encore ?) prêt. Selon Public, Eric Zemmour et Sarah Knafo auraient perdu le bébé qu’ils attendaient. Le Prince Harry a changé d’avis : il ne fera pas lire ses mémoires à sa royale Grand-Mère avant parution. Pepe Munoz, l’ex soit disant toy-boy de Céline Dion s’est marié… avec un homme. Gad Elmaleh et Rachida Dati, BFF ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Voici citant un post Insta de l’ex-ministre : « merci à toi mon ami pour la vie ». Au vu de sa prestation dans « Notre-Dame brûle», Jean-Jacques Annaud souhaite embauché Anne Hidalgo dans son prochain film « si elle est libre ». Croisons les doigts…

Dans un instant, vous retrouverez la politique et l’économie sur atlantico.fr, au revoir et bon week-end !